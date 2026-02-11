《中國要聞》載人登月夢舟飛船及長征十號火箭首次飛行試驗成功

據《人民日報》快訊，剛剛長征十號系列火箭一子級托舉夢舟飛船點火升空。《新華社》隨後亦發布快訊指，中國成功進行長征十號運載火箭系統低空演示驗證飛行試驗，夢舟載人飛船返回艙安全濺落於預定海域。《央視新聞》亦宣布，長征十號運載火箭系統低空演示驗證與夢舟載人飛船系統最大動壓逃逸飛行試驗取得成功，標誌著中國載人月球探測工程研製工作取得重要階段性突破。



夢舟飛船為中國新一代可重複使用載人飛船，為中國載人月球探測任務飛行器，此前曾預計今年首飛。長征十號系列火箭亦是為載人登月任務研製的新一代載人運載火箭，此前預計於 2026-2027年間首飛，2030年前完成研製。



近日有多家航天自媒體發文指，夢舟飛船的飛行中逃逸試驗(in-flight abort test)預計將於2月11日北京時間上午10時51分至下午2時50分期間在海南文昌航天發射場進行。測試將模擬火箭上升段最大動壓(Max-Q)階段的故障逃逸，驗證逃逸系統在極端氣動載荷下的可靠分離能力，而這是中國載人登月計劃「2030年前實現中國人登陸月球」目標的關鍵一步。除夢舟MaxQ逃逸試驗外，相關自媒體還指，今日將同時開展驗證一級火箭回收技術的長征十號系列火箭低空飛行試驗任務。

《經濟通通訊社11日專訊》