AH股新聞

11/02/2026 11:56

《擴大開放》外匯局：研究優化QFII，提升外資投資境內資本市場便利度

　　國家外匯管理局主管月刊《中國外匯》最新一期刊登該局資本項目管理司司長肖勝的文章稱，今年將有序推進直接投資、跨境融資、證券投資等領域資本項目高水平制度型開放，加強跨境投融資便利化政策供給。

　　肖勝表示，要有序推進金融市場雙向開放。研究優化合格境外機構投資者(QFII)跨境資金政策，提升外資投資境內資本市場便利化程度；繼續有序發放合格境內機構投資者(QDII)投資額度，滿足境內投資者對外證券投資合理需求。配合有關部門推進滬深港通、債券通等互聯互通機制建設，不斷提升金融市場雙向開放水平。

　　肖勝又指，要推廣升級跨國公司本外幣資金池政策，今年將面向全國更多中等規模的企業集團，在全國範圍內實施跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理政策，支持便利更多跨國公司靈活高效開展跨境資金運營，助力總部經濟發展。

　　此外，要深化跨境投融資外匯管理改革，大力推進外商直接投資改革，大幅簡化外匯登記手續，進一步便利外商投資資金支付使用。修訂出台境內企業境外放款本外幣一體化管理辦法，便利「走出去」企業資金融通。制定發布一攬子跨境投融資便利化政策措施，優化匯兌管理，更好支持實體經濟發展。

　　加強資本項目做好金融「五篇大文章」能力，以科技金融和綠色金融為重點，推進跨境融資便利化、綠色外債政策升級擴面。重點推進區域金融開放創新試點，因地制宜研究推進相應開放政策先行先試，服務區域開放發展。
《經濟通通訊社11日專訊》

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票

