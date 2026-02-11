  • 會員
11/02/2026 15:48

《中國要聞》魅族手機業務傳即將解散，客服：未接到相關通知

　　近日內地有網民爆料指，魅族手機業務即將解散，「魅族23」項目已經停止。《新浪科技》今午報道指，魅族方面暫無回應；魅族客服則對此表示，未有接到相關的通知。

　　據《三言科技》梳理傳聞，今年1月中旬就有人在QQ頻道透露魅族正清退外包人員，外包撤場後人力難以支撐魅族23繼續研發。2月初，網絡流傳魅族疑似為清空員工年假，今年額外增加6天公司假期，並強調非國家統一放假日期需用年假或事假抵扣，而之前春節公司一般多放2-3天福利假，不會抵扣年假或事假。2月10日，前魅族員工「貓哥」發布視頻，對魅族23及手機業務前途發表看法，疑似暗示魅族手機業務面臨困境。不過，有網民提到，截至目前魅族內部並未出現如去年6月的大規模裁員事件，系統各業務目前仍按正常計劃迭代。

　　魅族創立於2003年，2022年7月被吉利(00175)旗下星紀時代收購，2023年3月成立星紀魅族集團。魅族近年來人事變動頻繁，五年間經歷四任CEO變更。2024年魅族曾宣布停止傳統智能手機新項目，全面轉向AI設備。在今年1月10日舉行的2026魅友新春會活動中，星際魅族CEO黃質潘曾透露，魅族23已經立項，計劃今年中上市。
《經濟通通訊社11日專訊》

【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？

