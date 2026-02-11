【聚焦人幣】財政部在港發140億人民幣國債，認購倍數3.94倍

財政部今日在香港招標發行2026年第一期140億元人民幣國債，認購倍數3.94倍。其中，2年期40億元（人民幣．下同），發行利率1.38%；3年期40億元，發行利率1.40%；5年期30億元，發行利率1.57%；10年期20億元，發行利率1.87%；30年期10億元，發行利率2.35%。
《經濟通通訊社11日專訊》
11/02/2026 15:55
