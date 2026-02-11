  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

11/02/2026 09:59

【數據解讀】統計局：節前備貨需求增及AI加快發展等，帶動PPI數據向好

　　國家統計局公布，2026年1月份，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降1.4%，降幅小於預期的1.5%，比12月收窄0.5個百分點，並創一年半最小降幅；環比上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。

　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，PPI環比連續四個月上漲，一是全國統一大市場建設持續推進帶動部分行業價格上漲。水泥製造、鋰離子電池製造價格環比均漲0.1%，均連續四個月上漲；光伏設備及元器件製造價格由上月下降0.2%轉為上漲1.9%。二是人工智能等數字化技術加快發展、算力需求增長帶動計算機通信和其他電子設備製造業價格環比上漲0.5%；春節前禮品和食品等備貨需求增加帶動工藝美術及禮儀用品製造、農副食品加工業價格分別上漲4.1%和0.3%；冬季防寒保暖需求增加帶動防寒服、羽絨加工價格分別上漲0.9%和0.8%。

*銀冶煉價格環比漲近四成*

　　三是輸入性因素影響國內有色金屬和石油相關行業價格走勢分化。國際有色金屬價格上行拉動國內有色金屬礦採選業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格環比分別上漲5.7%和5.2%，其中銀冶煉、銅冶煉、金冶煉、鋁冶煉價格分別上漲38.2%、8.4%、4.8%和2.3%。國際原油價格波動影響國內石油開採、精煉石油產品製造價格分別下降3.1%和2.5%。

*治理續見成效，部分行業價格同比降幅收窄*
　
　　PPI同比降幅收窄，分行業看，有色金屬礦採選業價格上漲22.7%，文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲21.2%。重點行業產能治理成效持續顯現，部分行業供需結構有所改善，非金屬礦物製品業價格下降5.4%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降3.7%，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降1.6%，降幅均比上月收窄。能源相關行業價格繼續下降，其中石油和天然氣開採業價格下降16.7%，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降11.5%。
《經濟通通訊社11日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

預算前瞻 | 安永料港府2025至26財年錄5億元赤字，倡全...

09/02/2026 16:50

2026-27年度財政預算案

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區