11/02/2026 17:55

《提振Ａ股》人行：去年滬深股市日均成交額17045.4億元，同比增61.9%

　　中國人民銀行發布2025年金融市場運行情況。2025年末，上證指數收於3968.8點，較2024年末上漲18.4%；深證成指收於13525.0點，較2024年末上漲29.9%。2025年，兩市日均成交額17045.4億元（人民幣．下同），較2024年增加61.9%。

*去年政府債券淨融資按年增2.5萬億*

　　2025年，政府債券淨融資13.8萬億元，較2024年增加2.5萬億元；企業債券淨融資2.4萬億元，較2024年增加4823億元。截至2025年末，債券市場託管餘額196.7萬億元。

　　截至2025年末，境外機構在中國債券市場的託管餘額為3.5萬億元，佔中國債券市場託管餘額的比重為1.8%。2025年，熊貓債券累計發行1830.6億元，新增56家境外機構進入銀行間債券市場。

*去年同業拆借日均成交按年減12.1%*

　　2025年，同業拆借日均成交3610.7億元，較2024年減少12.1%；銀行間市場債券回購日均成交6.9萬億元，較2024年增加3.0%。2025年末，同業拆借未到期餘額1.0萬億元，銀行間市場債券回購未到期餘額12.0萬億元。
《經濟通通訊社11日專訊》

