11/02/2026 13:00

【ＦＯＣＵＳ】從「零通脹」到「再通脹」，央媽刪字待政策落地

　　【FOCUS】中國去年12月CPI錄0.8%的2023年3月以來最高水平，引發經濟暖意的遐想，惟最新公布的1月CPI再掉頭回落至0.2%。眼見央媽最新報告悄然刪去「推動物價保持在合理水平」11個字，2026年中國能否迎來「再通脹」拐點？

*「推動物價保持在合理水平」不再*

　　人民銀行周二（10日）晚發布「第四季中國貨幣政策執行報告」，指「物價運行呈現積極變化」，重申「把促進經濟穩定成長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量」的同時，就刪去第一、二、三季報告都有提及的「推動物價保持在合理水平」的字眼。

　　此細微變動或預示了當局推動「再通脹」的決心，畢竟自2012年至今，中國年度CPI全數低於兩會設定的3%或2%的目標。相比2025年CPI高逾269%的委內瑞拉、96%的南非、41%的阿根廷、20%的埃及，中國去年錄2009年以來首次「零通脹」似乎並無太大不妥，某種程度上更被視作人民幣「購買力」的體現。然而，物價幾乎不漲的另一面，背後卻是低廉的人工、疲弱的需求。

*錯月效應，1月CPI掉頭回落至0.2%*

　　國統局周三（11日）公布，1月CPI按年漲0.2%，這是五年一度基期輪換後公布的首個數據，以更真實準確反映消費市場價格變動。

　　其中，除了黃金飾品價格按年漲77.4%，家用器具、家庭日用雜品和服裝價格漲幅在2.1%至6.6%之間外，食品烟酒及在外餐飲、家庭服務、交通工具用能源、郵遞服務、中西藥、旅行社及其他旅遊服務等分項價格全數為負增長。

　　國統局就解釋，此一是因春節錯月影響，去年春節在1月，食品和部分服務價格上漲較多，導致上年同期對比基數較高；二是因國際油價變動導致能源價格降幅擴大。

*行業續反內捲+社會保障體系改革*

　　即便如此，各行各業工資內捲、房地產拖累消費信心、一次性刺激效應消退等因素，仍令「供強需弱」局面難扭，而淘寶閃購年貨於三四線城市的訂單量按年增逾3.47倍，亦不意味家庭消費的實質擴張。

　　有經濟學家就警告，除非生產力和消費支出雙雙現強勁反彈，否則中國未來幾年的潛在增長率或降至2.5%左右，恐將拖累北京有關2035年人均GDP比2020年翻一番的目標。

　　鑑於此，要推動「再通脹」，除了各行各業繼續反內捲，改善需求不足的舉措之一必然指向社會保障體系改革。例如，將現時僅覆蓋3.8億人的職工醫保，擴大至職工的配偶和子女，以及提升9.5億居民醫保的住院報銷水平。此改革能否儘早落地，攸關「再通脹」重臨時點。

