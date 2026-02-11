  • 會員
大國博弈
AH股新聞

11/02/2026 17:49

《神州能源》國辦：完善跨省跨區電力交易制度，增加清潔能源輸送佔比

　　國務院辦公廳印發《關於完善全國統一電力市場體系的實施意見》，系統謀劃全國統一電力市場未來5-10年的目標任務。《實施意見》其中提出，要完善跨省跨區電力交易制度，通過促進國網、南網間跨電網常態化市場交易，增加跨省跨區輸電規模和清潔能源輸送佔比。推動更多民營企業參與電力市場，完善主要由供需關係決定的電價形成機制，各地不得違法違規出台優惠電價政策。

　　《實施意見》並提出，進一步推動發電側經營主體參與電力市場，包括在保障能源安全的基礎上，分品種有節奏推進氣電、水電、核電等電源進入電力市場。探索建立體現核電低碳價值的制度，鼓勵煤電機組在重污染天氣預警期間降低交易電量。推動「沙戈荒」新能源基地各類型電源整體參與電力市場，強化跨省跨區和省內消納統籌。

*進一步打破市場壁壘，促進省間電力互濟互保*

　　《實施意見》又提出，加強央地聯動、政企協同，在統一電力市場框架下，統籌推動跨省跨區和省內交易銜接融合，進一步打破市場壁壘，促進省間電力互濟互保。推動跨省跨區交易與省內交易在參與主體、空間範圍、時段劃分、組織時序、偏差處理等方面實現銜接，在主體註冊、交易申報、交易出清、信息披露等方面有機融合，逐步從經營主體分別進行跨省跨區和省內交易，過渡到經營主體只需一次性提出量價需求、電力市場即可在全國範圍內分解匹配供需的聯合交易模式。進一步推動電力交易平台互聯互通、交易信息共享互認，電力市場經營主體「一地註冊、全國共享」。條件成熟時，研究組建全國電力交易中心。

*推動虛擬電廠等靈活參與電力市場*

　　此外，《實施意見》提出，在確保安全前提下，堅持包容審慎原則，推動虛擬電廠、智能微電網、可調節負荷等新型經營主體靈活參與電力市場，加快制修訂新型經營主體運行監控、併網運行、雙向計量、信息交互等標準。完善全國統一的綠證市場，進一步發揮綠證作為可再生能源電力生產、消費和環境屬性認定的基礎憑證作用。擴大綠色電力消費規模，加快建立強制消費與自願消費相結合的綠證消費制度。
《經濟通通訊社11日專訊》

