11/02/2026 17:11

《中國要聞》胖東來創辦人于東來宣布農曆新年後退休，轉為顧問

　　河南知名連鎖超市胖東來創辦人兼董事長于東來今日在社交媒體發文宣布，將於過年後正式退休。于東來表示，「六十歲了，為了科學先進的發展模式，讓年輕人勇敢承擔使命，過年後式退休，轉為顧問，胖東來工作由胖東來決策委員會主持……相信一定會更加美好」。

　　胖東來因服務好、員工福利高而有「超市界海底撈」之稱，而且在河南人氣高企，2025年集團合計銷售額為235.31億元人民幣，同比增長38.71%；其中超市銷售額達126.43億元人民幣。于東來近年還致力幫扶虧損的同業，先後助湖南本土超商巨頭步步高(深:002251)、全國連鎖超市永輝超市(滬:601933)等展開分店調改計劃，成效不俗。

　　于東來曾在兩年多前的一次行業大會上談到退休，稱「上次我出去的時候我說退休了，真的退了，我把所有的精力盡量用在量力而行的建設和傳播生活理念方面。企業80%放手了，經營不管了，在財務方面、在後勤方面做一些服務，在大的鞭策方面做一些事情，幫助他們更好地成長」。對於最希望教給員工甚麼，于東來稱，無論做甚麼行業，「我們共同來做這樣的事情--怎樣讓自己變得幸福、怎樣讓你的企業變得幸福、怎樣讓社會變得幸福」。
《經濟通通訊社11日專訊》

