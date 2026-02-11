  • 會員
11/02/2026 08:39

中國鐵建(01186)中標10個重大項目涉451億人幣，佔年收入逾4%

　　中國鐵建(01186)(滬:601186)公布，中標單體15億元（人民幣．下同）以上重大項目共10個，共451.4億元，項目金額合計佔2024年度營業收入比例4.23%。

　　該集團指，其中廣州東站改造及廣州東至新塘五六線施工總價承包部分標段項目涉82.48億元，新建六安至安慶鐵路站前及四電相關工程施工總價承包項目涉64.71億元。
《經濟通通訊社11日專訊》

