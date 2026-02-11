  • 會員
11/02/2026 08:41

紅星美凱龍(01528)遭阿里系累沽5%股權，杭州灝月持股降至4.99%

　　紅星美凱龍(01528)(滬:601828)公布，於近日收到阿里系包括杭州灝月、淘寶控股及新零售基金披露，於去年1月20日至昨日，杭州灝月合計減持約7301萬股A股，佔總股本1.68%；淘寶控股減持7241.1萬股H股，佔總股本的1.66%，新零售基金減持約7241.1萬股H股，佔總股本的1.66%，即共5%股權。

　　該集團指，權益變動後，淘寶控股及新零售基金不再持有股份，杭州灝月持有約2.18億股A股，佔總股本的4.99%，杭州灝月及其一致行動人合計持股比例由約9.99%減少至4.99%。

*擬向建行借近4億人幣抵押貸款*

　　另外，該集團指，全資子公司瀋陽紅星美凱龍家居擬與中國建設銀行瀋陽於洪支行簽訂3.75億元人民幣的資金借款合同，該集團擬為融資提供連帶責任保證擔保。子公司瀋陽紅星美凱龍博覽家居擬以所持遼寧省瀋陽市的5套房產為融資提供最高額抵押擔保。截至目前，該集團已批准的累計擔保總額約161億元人民幣，佔2024年府淨資產的34.72%。
《經濟通通訊社11日專訊》

