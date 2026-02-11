《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2216.75
|兆易創新
|(603986)
|1876.07
|海光信息
|(688041)
|1518.80
|紫金礦業
|(601899)
|1357.78
|藥明康德
|(603259)
|1331.65
|貴州茅台
|(600519)
|1321.41
|瀾起科技
|(688008)
|1273.07
|恒瑞醫藥
|(600276)
|1107.82
|亨通光電
|(600487)
|1014.76
|芯原股份
|(688521)
|981.25
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|3190.49
|陽光電源
|(300274)
|3190.49
|天孚通信
|(300394)
|2411.70
|中際旭創
|(300308)
|2349.14
|新易盛
|(300502)
|1965.40
|立訊精密
|(002475)
|1056.59
|美的集團
|(000333)
|976.60
|藍色光標
|(300058)
|912.32
|完美世界
|(002624)
|882.58
|中文在線
|(300364)
|828.63
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社11日專訊》
