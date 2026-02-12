《政政經經－石鏡泉》春節行情

從歷史行情來看，A股市場存在顯著的春節「日曆效應」。據Wind數據，過去10年以來，A股有較大概率上漲，上證指數在節後5個交易日和節後10個交易日上漲概率達到70%。



蘇商銀行特約研究員付一夫向《時代周報》記者表示，目前市場行情下，建議保留一定倉位過節，但是風險偏好因人而異，保守型投資者節前適當降低一定倉位未嘗不可，或者也可採用「攻守兼備」的策略，例如部分倉位持有核心資產，部分資金配置於流動性管理工具，在把握機會的同時管理好風險。



市場縮量上漲，有機構稱節前一周為指數布局最佳窗口期。



2月11日，A股全日震盪分化，三大指數漲跌不一，滬指收市漲0.1%，深成指跌0.4%，創業板指跌1.1%。



前海開源基金首席經濟學家楊德龍向《時代周報》記者表示，近日市場成交量與前期高峰期相比有所回落，因為臨近春節，部分投資者可能提前進入休假狀態，市場成交量出現一定下降屬正常現象。但目前市場成交量仍在2萬億元人民幣左右，說明投資者交投意願仍較為活躍。



從今年市場整體表現來看，在經歷了年初連漲行情後，目前趨於震盪，截至2月11日，上證指數年內漲幅約4%，深成指年內漲幅約5%。



具體到行業方面，據Wind數據顯示，截至2月10日，今年以來，31個申萬一級行業指數中有28個實現上漲，傳媒、綜合、建築材料、有色金屬、石油石化、基礎化工行業板塊漲幅均在10%以上，分別為23.15%、19.93%、16.07%、14.33%、13.96%、11.84%。跌幅前三的行業板塊分別為銀行、農林牧漁、非銀金融，跌幅分別為4.46%、2.38%、0.08%。



不過，從2月份以來的指數表現看，漲幅靠前的指數分別為綜合、傳媒、美容護理、電力設備、食品飲料，反映市場風格已出現切換。



銀河證券發布的一份研報顯示，2026年馬年春節前市場表現與過往有共性，亦有其獨特性。近期行情符合節前風格切換規律。2026年春節前，市場呈現典型「節前避險」特徵。成交縮量，反映資金觀望情緒。資金從高估值科技與周期板塊撤離，風格切換至價值與消費主線。板塊輪動方面，銀行、食品飲料等防禦板塊逆勢走強，而前期強勢的算力硬件、有色金屬等題材板塊明顯回調。



從過往數據來看，A股在春節後較大概率會迎來上漲行情。據Wind數據，2016年至2025年的10年時間內，上證指數在春節後5個交易日上漲的年份有7年，佔比70%，2024年漲幅最高，達到4.85%；春節後10個交易日上漲的年份同樣有7年，其中2019年漲幅最高，達到7.10%。



整體來看，上證指數春節後10個交易日的平均表現優於5個交易日，顯示市場在節後有逐步回暖的趨勢。



*節前一周布局最佳窗口期*



銀河證券研報認為，A股市場存在顯著的春節「日曆效應」。從2016年至2025年間歷史規律看，春節前，資金偏好向高股息、消費、防禦板塊集中，大盤風格表現佔優，隨著春節將至，A股市場逐步修復回暖，或出現「節前躁動」；春節後，A股市場上漲概率較大，資金轉向小盤風格，周期風格和成長風格表現更優。



東吳證券研報也分析稱，從近20年A股春節前後的市場表現來看，節前一周是指數布局的最佳窗口期。「複盤2006年以來的春節行情可知，指數經前期震盪整理後，通常會在節前5個交易日左右開啟趨勢性反彈；從反彈的延續性來看，行情一般持續至節後T+6日前後，期間指數呈明確趨勢上行態勢，後續上行斜率逐步放緩。」《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。