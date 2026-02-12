  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

12/02/2026 08:10

《政政經經－石鏡泉》春節行情

　　從歷史行情來看，A股市場存在顯著的春節「日曆效應」。據Wind數據，過去10年以來，A股有較大概率上漲，上證指數在節後5個交易日和節後10個交易日上漲概率達到70%。
　
　　蘇商銀行特約研究員付一夫向《時代周報》記者表示，目前市場行情下，建議保留一定倉位過節，但是風險偏好因人而異，保守型投資者節前適當降低一定倉位未嘗不可，或者也可採用「攻守兼備」的策略，例如部分倉位持有核心資產，部分資金配置於流動性管理工具，在把握機會的同時管理好風險。
　　
　　市場縮量上漲，有機構稱節前一周為指數布局最佳窗口期。
　
　　2月11日，A股全日震盪分化，三大指數漲跌不一，滬指收市漲0.1%，深成指跌0.4%，創業板指跌1.1%。
　
　　前海開源基金首席經濟學家楊德龍向《時代周報》記者表示，近日市場成交量與前期高峰期相比有所回落，因為臨近春節，部分投資者可能提前進入休假狀態，市場成交量出現一定下降屬正常現象。但目前市場成交量仍在2萬億元人民幣左右，說明投資者交投意願仍較為活躍。
　
　　從今年市場整體表現來看，在經歷了年初連漲行情後，目前趨於震盪，截至2月11日，上證指數年內漲幅約4%，深成指年內漲幅約5%。
　
　　具體到行業方面，據Wind數據顯示，截至2月10日，今年以來，31個申萬一級行業指數中有28個實現上漲，傳媒、綜合、建築材料、有色金屬、石油石化、基礎化工行業板塊漲幅均在10%以上，分別為23.15%、19.93%、16.07%、14.33%、13.96%、11.84%。跌幅前三的行業板塊分別為銀行、農林牧漁、非銀金融，跌幅分別為4.46%、2.38%、0.08%。
　
　　不過，從2月份以來的指數表現看，漲幅靠前的指數分別為綜合、傳媒、美容護理、電力設備、食品飲料，反映市場風格已出現切換。
　
　　銀河證券發布的一份研報顯示，2026年馬年春節前市場表現與過往有共性，亦有其獨特性。近期行情符合節前風格切換規律。2026年春節前，市場呈現典型「節前避險」特徵。成交縮量，反映資金觀望情緒。資金從高估值科技與周期板塊撤離，風格切換至價值與消費主線。板塊輪動方面，銀行、食品飲料等防禦板塊逆勢走強，而前期強勢的算力硬件、有色金屬等題材板塊明顯回調。
　
　　從過往數據來看，A股在春節後較大概率會迎來上漲行情。據Wind數據，2016年至2025年的10年時間內，上證指數在春節後5個交易日上漲的年份有7年，佔比70%，2024年漲幅最高，達到4.85%；春節後10個交易日上漲的年份同樣有7年，其中2019年漲幅最高，達到7.10%。
　
　　整體來看，上證指數春節後10個交易日的平均表現優於5個交易日，顯示市場在節後有逐步回暖的趨勢。
　　
*節前一周布局最佳窗口期*
　
　　銀河證券研報認為，A股市場存在顯著的春節「日曆效應」。從2016年至2025年間歷史規律看，春節前，資金偏好向高股息、消費、防禦板塊集中，大盤風格表現佔優，隨著春節將至，A股市場逐步修復回暖，或出現「節前躁動」；春節後，A股市場上漲概率較大，資金轉向小盤風格，周期風格和成長風格表現更優。
　
　　東吳證券研報也分析稱，從近20年A股春節前後的市場表現來看，節前一周是指數布局的最佳窗口期。「複盤2006年以來的春節行情可知，指數經前期震盪整理後，通常會在節前5個交易日左右開啟趨勢性反彈；從反彈的延續性來看，行情一般持續至節後T+6日前後，期間指數呈明確趨勢上行態勢，後續上行斜率逐步放緩。」《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區