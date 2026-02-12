  • 會員
12/02/2026 08:57

【ＡＩ】李強：全面推進人工智能科技創新、產業發展和賦能應用

　　國務院11日以深化拓展「人工智能+」、全方位賦能千行百業為主題，進行第十八次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，面向未來，「人工智能+」前景廣闊，將不斷帶動消費和產業升級，在各個領域打開新的增量空間。全面推進人工智能科技創新、產業發展和賦能應用，培育壯大新質生產力，推動高質量發展。上海人工智能實驗室主任周伯文作講解。

*要大力推進規模化商業化應用*

　　李強指出，要深刻認識和把握人工智能發展態勢，推動人工智能全鏈條突破、全場景落地，更大釋放發展潛能。要持續夯實技術底座，推進算法創新，加大高質量數據供給，提升大模型性能，前瞻布局新技術新路徑。要大力推進規模化商業化應用，促進人工智能終端和服務消費，建設人工智能應用中試基地，發展壯大智能體產業，拓展更多高價值應用場景。要加快培育產業生態，優化智算資源布局，加大數、算、電、網等資源協同，推進軟硬件適配，形成產業鏈上下游貫通發展的格局。要積極推動開放合作，擴大國際技術交流和應用開發，構建開源技術體系和開源社區。要堅持統籌發展和安全，加強人工智能治理，完善相關法律法規、政策制度、應用規範、倫理准則，為人工智能應用築牢安全保障。

　　李強強調，實施好「人工智能+」行動，需要充分激發全社會的活力和創造力。要構建開放包容的發展環境，支持企業銳意創新、積極探索，讓新生事物在市場競爭中孕育壯大。要強化公共服務和要素保障，破除體制機制障礙，幫助企業解決實際困難。要加強人才培養使用，尤其要造就一批優秀的復合型人才，為推進「人工智能+」提供有力支撐。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》

