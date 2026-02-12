《駐京專電》北京副市長：首都都市圈範圍劃定基於「四個中心」輻射帶動能力

國務院新聞辦今天舉行新聞發布會，介紹《現代化首都都市圈空間協同規劃（2023－2035年）》有關情況，北京市副市长夏林茂介紹，首都都市圈空間範圍及三個圈的劃定，並不局限於通常使用的1小時通勤範圍，而是基於首都的特殊性和「四個中心」強大的輻射帶動能力，創新性地構建了多層次、嵌套協同的「同心圓」空間劃分模式。



其中，通勤圈綜合考慮現狀跨界通勤率及綜合交通1小時可達，涵蓋常住人口高頻流動的生活和工作聯系區域，以半徑約50公里範圍為基礎，包括北京市全域和環京12個區縣，面積約2.7萬平方公里。



功能圈強調疏解提升，是首都都市圈發展的核心區域和規劃實體範圍，以半徑約100公里範圍為基礎，包括北京市、天津市、河北雄安新區以及廊坊市、保定市、張家口市的部分區縣，面積約4.2萬平方公里。



產業協同圈是首都都市圈發展輻射的開放區域，強化分工協作，以半徑約150公里範圍為基礎，輻射整個京津冀城市群。同時充分協調遼中南等周邊城市群及環渤海地區，高效聯結長三角、粵港澳大灣區等國內主要城市群，構建面向全國乃至全球的多層次協同開放格局。



這三個圈層在空間上不是簡單的同心環狀分布，而是嵌套的實心圓。例如，功能圈包含並大於通勤圈，產業協同圈在此基礎上進一步拓展。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》