  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

12/02/2026 11:25

《駐京專電》北京：結合首都都市圈規劃實施，主動謀劃一批重點改革

　　國新辦就《現代化首都都市圈空間協同規劃（2023－2035年）》有關情況舉行新聞發布會。北京市委常委、常務副市長夏林茂介紹，1月22日《規劃》正式獲批，北京將以釘釘子精神抓好規劃落實落地，結合規劃實施主動謀劃一批重點改革、重大項目，進一步增強首都都市圈發展新動能。

　　夏林茂表示，北京將扎實做好政治中心服務保障，全力營造安全優良的政務環境；發揮全國文化中心凝聚薈萃、輻射帶動、創新引領、傳播交流和服務保障功能，推進文化協同發展；推進國際交往中心建設，持續優化為國際交往服務的軟硬件環境，提高首都都市圈整體國際化服務水平；加快建設具有全球影響力的科技創新中心，在實現高水平科技自立自強中發揮示範帶動作用。

　　聚焦推動高質量發展這個主題，《規劃》提出在首都都市圈的核心區域加強科技創新合作，依托京津、京雄走廊發展新質生產力，培育京津雄地區創新三角，進一步鞏固提升京津冀高質量發展動力源作用。北京將統籌教育科技人才一體發展，強化科技創新和產業創新深度融合，大力發展新質生產力；抓住北京（京津冀）國際科技創新中心擴圍的契機，加強與天津、河北的協同創新和產業協作，推動京津冀協同發展不斷走深走實。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》

【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區