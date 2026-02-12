《駐京專電》北京：結合首都都市圈規劃實施，主動謀劃一批重點改革

國新辦就《現代化首都都市圈空間協同規劃（2023－2035年）》有關情況舉行新聞發布會。北京市委常委、常務副市長夏林茂介紹，1月22日《規劃》正式獲批，北京將以釘釘子精神抓好規劃落實落地，結合規劃實施主動謀劃一批重點改革、重大項目，進一步增強首都都市圈發展新動能。



夏林茂表示，北京將扎實做好政治中心服務保障，全力營造安全優良的政務環境；發揮全國文化中心凝聚薈萃、輻射帶動、創新引領、傳播交流和服務保障功能，推進文化協同發展；推進國際交往中心建設，持續優化為國際交往服務的軟硬件環境，提高首都都市圈整體國際化服務水平；加快建設具有全球影響力的科技創新中心，在實現高水平科技自立自強中發揮示範帶動作用。



聚焦推動高質量發展這個主題，《規劃》提出在首都都市圈的核心區域加強科技創新合作，依托京津、京雄走廊發展新質生產力，培育京津雄地區創新三角，進一步鞏固提升京津冀高質量發展動力源作用。北京將統籌教育科技人才一體發展，強化科技創新和產業創新深度融合，大力發展新質生產力；抓住北京（京津冀）國際科技創新中心擴圍的契機，加強與天津、河北的協同創新和產業協作，推動京津冀協同發展不斷走深走實。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》