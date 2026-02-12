《駐京專電》河北副省長：首都都市圈空間協同規劃，雄安新區從三方面發力

國新辦今天舉行新聞發布會，介紹《現代化首都都市圈空間協同規劃（2023－2035年）》有關情況，河北省副省長金暉介紹，圍繞規劃確定的重點任務，重點是抓好三方面工作，包括完善承接疏解配套政策體系等。



一是全力打造北京非首都功能疏解集中承載地。結合央企疏解和高校落地，深化推動京雄產業創新協作。依托京津冀國家技術創新中心雄安中心、河北雄安新區中關村科技園平台，支持符合新區功能定位的創新資源集聚發展、高效轉化落地。同時，完善承接疏解配套政策體系，持續推動中央一攬子支持政策落地見效。



二是加快建設現代化城市。進一步完善規劃體系和實施機制，推動數字城市與現實城市同步規劃、同步建設，構建尺度適宜、職住平衡的城市空間，持續完善市政基礎設施和公共服務設施，全面提升城市功能品質。



*促進雄安新區打造新興產業發展高地和未來產業先導區*



三是打造新時代創新高地和創業熱土。積極融入京雄走廊、北京（京津冀）國際科技創新中心建設，打造京津雄地區創新三角。持續推進京雄、津雄產業創新協作，高質量舉辦雄安未來之城場景匯，以場景賦能產業發展，促進雄安新區打造新興產業發展高地和未來產業先導區。積極爭取國內改革開放前沿政策措施、具有前瞻性的創新試點示範項目在雄安落地實施，吸引科技創新領域國際組織落戶雄安，著力打造自主創新、原始創新重要策源地。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》