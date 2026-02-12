  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

12/02/2026 11:25

《駐京專電》河北副省長：首都都市圈空間協同規劃，雄安新區從三方面發力

　　國新辦今天舉行新聞發布會，介紹《現代化首都都市圈空間協同規劃（2023－2035年）》有關情況，河北省副省長金暉介紹，圍繞規劃確定的重點任務，重點是抓好三方面工作，包括完善承接疏解配套政策體系等。

　　一是全力打造北京非首都功能疏解集中承載地。結合央企疏解和高校落地，深化推動京雄產業創新協作。依托京津冀國家技術創新中心雄安中心、河北雄安新區中關村科技園平台，支持符合新區功能定位的創新資源集聚發展、高效轉化落地。同時，完善承接疏解配套政策體系，持續推動中央一攬子支持政策落地見效。

　　二是加快建設現代化城市。進一步完善規劃體系和實施機制，推動數字城市與現實城市同步規劃、同步建設，構建尺度適宜、職住平衡的城市空間，持續完善市政基礎設施和公共服務設施，全面提升城市功能品質。

*促進雄安新區打造新興產業發展高地和未來產業先導區*

　　三是打造新時代創新高地和創業熱土。積極融入京雄走廊、北京（京津冀）國際科技創新中心建設，打造京津雄地區創新三角。持續推進京雄、津雄產業創新協作，高質量舉辦雄安未來之城場景匯，以場景賦能產業發展，促進雄安新區打造新興產業發展高地和未來產業先導區。積極爭取國內改革開放前沿政策措施、具有前瞻性的創新試點示範項目在雄安落地實施，吸引科技創新領域國際組織落戶雄安，著力打造自主創新、原始創新重要策源地。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區