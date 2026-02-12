【歐盟加稅】商務部：期待更多中國車企與歐方就價格承諾達成一致

歐盟委員會批准對一款中國製造的大眾品牌SUV免徵關稅，該車型將改為按最低價格和配額模式進口。對於中國商務部是否支持電動汽車製造商與歐盟進行逐案協商，中國商務部新聞發言人何亞東在例行新聞發布會上回應稱，期待越來越多的中國企業與歐方就價格承諾達成一致。中方願與歐方繼續保持對話溝通，為中歐產業發展營造開放、穩定的市場環境。



他指出，此前，中歐雙方經多輪磋商，在世貿組織規則框架下，實現電動汽車案「軟著陸」，受到國際社會、中歐產業等各界的普遍歡迎。根據磋商共識，中歐雙方支持中國電動汽車企業用好價格承諾，歐方為此專門發布了雙方磋商後形成的指導文件，並承諾秉持非歧視原則，客觀公正地進行評估。中歐汽車產業深度融合、互利共贏。



歐委會10日宣布，已接受大眾汽車有關純電動汽車出口的價格承諾。大眾汽車（安徽）有限公司可按其提出的最低進口價格或高於該價格，向歐盟出口其CUPRA Tavascan車型，並將免於繳納此前針對自中國進口純電動汽車所徵收的反補貼稅。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》