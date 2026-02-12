  • 會員
12/02/2026 08:02

《神州頭條》報章頭版摘要：上市公司春節前派發超3000億「紅包」

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平同黨外人士共迎新春
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在中華民族傳統節日丙午馬年春節即將到來之際，國家主席習近平11日下午在人民大會堂同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表歡聚一堂，共迎新春。習近平代表中共中央，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向統一戰線廣大成員，致以誠摯問候和美好祝福。

上市公司春節前派發超3000億元「紅包」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
截至2026年1月底，上市公司春節前分紅金額超過上年同期，再創新高。數據顯示，2025年12月至2026年1月底，滬深北證券交易所235家上市公司在春節前兩個月實施春節前分紅，金額合計達3488億元，已超2025年春節前3446億元的分紅總額。

居民消費需求持續恢復，1月CPI同比上漲0.2%
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2月11日，國家統計局發布的數據顯示，1月份，全國居民消費價格指數(CPI)環比上漲0.2%，同比上漲0.2%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.8%。工業生產者出廠價格指數(PPI)環比上漲0.4%，同比下降1.4%。


《上海證券報》

國辦發文明確全國統一電力市場建設發展目標實現路徑
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院辦公廳印發《關於完善全國統一電力市場體系的實施意見》，分階段明確了目標：到2030年，基本建成全國統一電力市場體系，市場化交易電量佔全社會用電量的70%左右。

1月核心CPI同比上漲0.8%，物價運行呈低位溫和回升態勢
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
物價運行呈低位溫和回升態勢。國家統計局2月11日發布的數據顯示：1月CPI同比上漲0.2%，同比漲幅較2025年12月回落0.6個百分點；核心CPI同比上漲0.8%，溫和上漲的態勢沒有改變。分類別看，食品價格同比下降0.7%，影響CPI同比下降約0.11個百分點。

上市公司春節前分紅已超3400億元，金融和大消費行業是主力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
A股上市公司春節前分紅金額再創新高。數據顯示，2025年12月至2026年1月底，滬深北交易所共有235家上市公司實施春節前分紅，金額合計3488億元，已超過2025年春節前3446億元的分紅總額。


《證券時報》

李強：推動人工智能全鏈條突破全場景落地，更大釋放發展潛能
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院以深化拓展「人工智能+」、全方位賦能千行百業為主題，進行第十八次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，全面推進人工智能科技創新、產業發展和賦能應用，培育壯大新質生產力，推動高質量發展。

存款流失假象背後：權益投資需構築「吸引力前提」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
央行近日首次在貨幣政策報告中以專欄形式探討存款變動對流動性總量的影響。未來有序引導更多資金配置從債權類資產向股權類資產轉移將是大趨勢，但這離不開一個重要的「吸引力前提」：資本市場不能大起大落。

銀行網點年味濃，遇見「金融黑科技」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「2月以來，我們網點的客流量上漲了兩成左右。」工行北京朝陽支行營業室副主任張嘯錚表示。臨近春節假期，其所在的網點對於新鈔兌換、零錢支取及外匯業務的需求量明顯增大，但現場並未出現「大排長龍」的景象，高效背後是銀行金融科技與人文服務的有力支撐。

