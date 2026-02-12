  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

12/02/2026 17:08

《神州經脈》滬指四連升，人幣創近34個月高，1月新能源車零售跌20%

　　臨近農曆新年，股市行情較為淡靜，滬綜指連揚四個交易日，今天（12日）再度小幅收升0.05%報4134.02點，深成指亦升0.86%，創業板漲1.32%。兩市全日交易額2.14萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1576億元或8%。明日（13日）為蛇年最後交易日，A股將春節休市至24日。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日一度升破6.9關口，最終收報6.9016，較上個交易日4時30分收盤價升99點子，五連升，創2023年4月24日以來逾2年9個月新高。離岸人民幣兌美元(CNH)今早升至6.8966，達到2023年5月4日以來的最強水平。今日人民幣兌一美元中間價報6.9457，較上個交易日跌19點子，止三連升，較市場預測偏弱水平仍逾300點。

*今日新聞精選*

1. 據報道，美國總統特朗普預計將於4月初訪問中國。對此，在今日的中國外交部例行記者會上，外交部發言人林劍表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。不久前的兩國元首通話中，特朗普總統再次表達了4月訪華的願望，習近平主席重申了對特朗普總統訪華的邀請，雙方就此保持著溝通。

2. 中國商務部新聞發言人何亞東在例行發布會表示，關於對加拿大油菜籽反傾銷措施，鑒於案件情況複雜，調查期限已延長至2026年3月9日，將在該日期前發布仲裁公告，商務部將在規則框架內充分考慮加方合理訴求，基於事實和證據，作出客觀公正的最終裁決。另外，商務部公告，自明日（13日）起，對原產於歐盟的進口相關乳製品徵收反補貼稅，稅率介乎7.4%-11.7%。

3. 據《路透》報道，荷蘭法院已下令對芯片製造商安世半導體的管理不善展開調查，此舉對其中資母公司聞泰科技構成打擊，同時允許去年荷蘭政府干預後接管公司的歐洲管理團隊繼續留任。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，荷方應為企業盡快解決內部糾紛、維護全球半導體產供鏈穩定暢通創造有利條件。

4. 近日，北京市市場監督管理局組織攜程、去哪兒、飛豬、同程、美團、京東、航旅縱橫、高鐵管家、滴滴、高德地圖、百度地圖、騰訊地圖等12家涉及火車票網絡銷售業務的主流平台，重點圍繞群眾反映強烈的網絡銷售火車票突出問題召開行政約談會。會上提出四項合規經營要求包括及時整改車票售罄後的「加速包」「雙通道」「餘票監控」等誤導性宣傳等。

5. 乘聯分會今天公布，1月乘用車市場零售154.4萬輛，同比降13.9%。當月新能源車市場零售59.6萬輛，同比減少20%。1月新能源乘用車出口28.6萬輛，同比增長103.6%。佔乘用車出口49.6%，較去年同期增長12.5個百分點；其中純電動佔新能源出口65%（去年同期67%）。此外，新能源車國內零售滲透率38.6%，較去年同期下降3個百分點。

6. 字節跳動宣布，旗下豆包視頻生成模型Seedance 2.0今日正式發布，並已全面接入豆包和即夢產品，並上線火山方舟體驗中心，歡迎用戶試用體驗。字節跳動表示，在各項評測中，Seedance 2.0的綜合表現達到行業領先水平。但與此同時，模型在細節穩定性、多人口型匹配、多主體一致性、文字還原精度和複雜編輯效果等方面仍有優化空間。

7. 千問App今日在其微信公眾號發文稱，千問App「春節30億大免單」活動上線6天，千問幫用戶完成下單1.2億筆，用戶共說了41億次「千問幫我」，「AI Agent在全球首次實現大規模真實世界任務執行與驗證」。千問方面又指，用戶使用免單卡購買的單品，除了火爆全國的奶茶，「居然是雞蛋，足足下單了1022噸」。

8. 美國信貸數據平台Octus報道，中國深圳市政府正為陷入困境的地產商萬科集團　(02202) (深:000002)制定一項價值800億元人民幣（115.8億美元）的救助方案。報道引述聽取簡報的消息人士稱，此舉是在中央政府指示「不允許違約」之後進行；正在擬定的救援方案尚處於初步階段，涉及200億元人民幣的萬科股權融資。

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區