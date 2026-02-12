《鍾之日記》監管又約談，平台股受壓

2月12日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股隔晚偏軟，反映中概股表現的金龍指數跌0.65%。港股連升3日後，今日低開低走。大型科技股拖累下，恒指盤中一度跌穿兩萬七關口，全日收報27032，跌233點或0.9%，主板成交超過2387億元。港股通休市前仍見資金流入，北水淨買入超過45億元。



*滬綜指四連揚，兩市成交回升*



臨近農曆新年，股市行情較為淡靜，滬綜指連揚四個交易日，今天再度小幅收升0.05%報4134.02點，深成指亦升0.86%，創業板漲1.32%。兩市全日交易額2.14萬億元人民幣，較上個交易日放量8%。



國務院總理李強周三（11日）主持國務院專題學習時稱，要深刻認識和把握人工智能發展態勢，推動人工智能全鏈條突破、全場景落地，更大釋放發展潛能。要加快培育產業生態，優化智算資源布局，加大數、算、電、網等資源協同，推進軟硬件適配，形成產業鏈上下游貫通發展的格局。今日算力產業鏈爆發，算力租賃概念走強，優刻得(滬:688158)升20%漲停；芯片股整體升2.3%，電網設備概念集體走強。



*攜程挫近4%，涉網絡銷售火車票問題被約談*



近日，北京市場監督管理局組織攜程(09961)、去哪兒、同程(00780)、美團(03690)、京東(09618)等12家涉及火車票網絡銷售業務的主流平台，重點圍繞群眾反映強烈的網絡銷售火車票突出問題召開行政約談會。



監管部門在約談會上明確提出四項要求，包括應全面排查業務模式與服務流程，禁止明示或者暗示消費者可通過付費服務獲得優先購票特權，及時整改車票售罄後的「加速包」「雙通道」「餘票監控」等誤導性宣傳。平台應全面整改平台頁面，下架涉誤導性宣傳產品，以及禁止採用12306圖片、文字、商標等宣傳。此外，平台應認真做好明碼標價，切實保障消費者知情權。



另據北京市市場監管局披露，該局近日查處了一起平台虛假「搶票」典型案件，涉案平台宣傳的「雙通道搶票」聲稱「候補購票+餘票監控雙通道，更快搶到票，成功率更高」，但實則只是在官網為旅客提交候補訂單，按候補排序等票。此外，在列車車票售罄後，平台仍聲稱可為消費者提供10到50元人民幣不等的「加速包」，事實上在該車次車票售罄的情形下已無票可搶，平台也並未實施搶票行為。該涉案平台因違反《中華人民共和國反不正當競爭法》第九條，於2025年12月被依法處以罰款50萬元人民幣。



攜程今日股價承壓，挫3.9%，報428.8元。其他平台股亦走低，美團挫4.5%，京東跌1.3%，同程跌約1%。



此前，攜程因涉嫌滥用市场支配地位实施垄断行为被市場監管總局立案調查。過去一年，攜程已被地方市場監管部門多次約談：去年8月，貴州省市場監督管理局約談包括攜程在內的多家涉旅平台企業，指其存在「二選一」、利用技術手段干預商家定價等行為；9月，鄭州市市場監督管理局約談攜程時指出，平台存在利用服務協議、交易規則和技術手段對平台內經營者的交易及交易價格進行不合理限制的問題。



*萬科曾飆8%，傳深圳市政府正制定救助方案*



萬科(02202)今日盤中一度勁升8.1%，創逾兩個半月以來新高；全日收漲3.9%，報3.98元。



財經媒體Octus報道，深圳市政府正為陷入困境的萬科集團制定一項價值800億元人民幣的救助方案。報道援引聽取簡報的消息人士稱，此舉是在中央政府指示「不允許違約」後進行。報道稱，正在擬定的救援方案尚處於初步階段，涉及200億元人民幣的萬科股權融資。



萬科上月已獲債券持有人批准，將三隻人民幣債券的部分償付延期，為陷入困境的萬科在第一季爭取了喘息空間，得以在中央政府協助下推進其他債務談判。



此外，評級公司惠譽周一（9日）將中國萬科評級上調至「CC」；並確認萬科香港的評級為「CC」；同時將中國萬科的長期外幣及本幣發行人違約評級(IDR)從「RD」上調至「CC」。



不過，國際指數編制公司MSCI公布2月的季度指數評審結果，其中MSCI中國指數將納入37隻股票，並剔除16隻成份股；遭除的股份就包括萬科。



