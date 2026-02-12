  • 會員
12/02/2026 08:41

【歐盟加稅】歐盟中國商會：部分車企正評估是否提交價格承諾方案

　　當地時間2月10日，歐盟委員會宣布已接受大眾汽車（安徽）有限公司提交的電動汽車出口價格承諾，大眾安徽可按其提出的價格向歐盟出口汽車CUPRA Tavascan，免繳反補貼關稅。歐委會發布的公告顯示，大眾安徽在2025年10月10日提交了價格承諾方案。同年12月4日，歐委會對承諾方案啟動審查。

　　歐委會稱，這是正式加徵反補貼關稅後，歐委會收到的唯一一家企業提交的價格承諾方案，其他企業也可以提交承諾，歐委會的做法不構成歧視。歐委會拒絕了進一步披露承諾方案細節的請求。

　　歐盟中國商會表示，近期已就歐方發布的電動汽車價格承諾提交指導文件，與歐方展開了技術層面對話。商會注意到，當前，部分中國電動汽車企業或結合經營實際情況，評估並考慮是否向歐委會提交其價格承諾方案。商會呼籲歐方在價格承諾的評估與實施中，堅持公平、透明和非歧視原則，確保中資企業獲得平等對待。

　　中國汽車企業國際化發展創新聯盟建議，政府層面應聯合行業機構，密切跟蹤價格承諾執行效果，建立動態評估與預警機制，對企業海外投資進行分級分類管理，避免出現企業為獲談判籌碼而蜂擁至歐盟無序投資建廠的情況。

　　2024年10月30日起，歐盟對中國產電動汽車加徵為期五年的反補貼關稅。加徵關稅稅率有多個檔位，特斯拉中國被加徵稅率最低，僅為7.8%；上汽集團(滬:600104)被加徵稅率最高，達35.3%。其他大部分企業被加稅率為20.7%。今年1月中，中歐圍繞電動汽車反補貼案的爭議「軟著陸」，歐盟接受來自中國電動車製造商的最低價格報價，以避免歐盟在2024年10月實施的關稅條件。
《經濟通通訊社12日專訊》

