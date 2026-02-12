  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

12/02/2026 09:23

【ＡＩ】國資委：央企應積極擴大算力有效投資，建設「AI+」產業

　　國務院國資委日前提出，中央企業要強化投資牽引，積極擴大算力有效投資，推進「算力+電力」協同發展，提升全鏈條數據治理能力，不斷夯實人工智能產業基礎底座。

　　據《新華社》報道，國務院國資委日前召開中央企業「AI+」專項行動深化部署會。會上，國資委提出央企要強化自主創新，著力突破關鍵核心技術，持續攻關「大模型」技術，推動更多自主創新成果從樣品變成產品、形成產業；要強化場景培育，加強人工智能與主責主業、產業需求的精準對接，在高適配、高價值、高可靠上下更大功夫，推動人工智能規模化落地應用。

　　此外，國資委要求中央企業強化開源開放協同，加快推動開源「煥新社區」迭代升級，努力成為「賦能型企業」，推進「AI+」產業共同體建設，不斷涵養互利共贏的產業生態。

　　報道稱，近年來，國務院國資委全力推進中央企業「AI+」專項行動，推動中央企業找准與人工智能技術和產業發展趨勢的結合點和突破口，實現高價值應用場景加快落地、數據集共建共享穩步推進、智能算力供給能力持續提升、自主可控模型構建加速突破、開源開放產業生態不斷完善，發展人工智能產業取得了明顯成效。
《經濟通通訊社12日專訊》

【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區