《中美關係》中方：美國對中國核爆炸試驗指責毫無事實依據

對於美國關於中國開展核爆炸試驗的指責，中國批評美方做法極不負責任，別有用心，企圖為自身重啟核試驗編造藉口，中方表示堅決反對。



中國常駐聯合國維也納辦事處和其他國際組織代表李松表示，美國副國務卿迪南諾近日在日內瓦裁軍談判會議上指責中國曾於2020年6月開展核爆炸試驗。《全面禁止核試驗條約》組織籌委會其後明確表示，在美方指稱的那一天未有監測到任何符合核爆試驗特徵的事件，充分證明美方對中國的指責毫無事實依據。



李松說，中方重申對有關條約的莊嚴承諾和堅定支持，中方自1996年宣布暫停核試驗以來，始終恪守承諾，從未開展過任何違約活動。美國持續歪曲抹黑中國核政策，本質上是美國謀求核霸權、推卸核裁軍責任的政治操弄。中方敦促美方以實際行動維護國際核裁軍與核不擴散體系。



中國外交部發言人林劍昨日在例行記者會上回答相關提問時表示，美國任由《新削減戰略武器條約》到期而未予續簽，嚴重破壞了主要國家間的互信，動搖全球戰略穩定。美國堅持首先使用核武的政策，耗資數萬億美元升級其核三位一體，並致力於建構全球反導體系，推動戰略資產前線部署，在核不擴散問題上奉行雙重標準，他強調美國擁有龐大的核武庫，理應履行其核裁軍的特殊和首要責任，這已是國際社會的共識。他表示，中國始終堅持走和平發展道路，奉行自衛防禦核子戰略，核政策維持長期穩定。中國將繼續為維護國際和平與安全發揮建設性作用。

《經濟通通訊社12日專訊》