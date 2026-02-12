  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

12/02/2026 08:28

《中美關係》中方：美國對中國核爆炸試驗指責毫無事實依據

　　對於美國關於中國開展核爆炸試驗的指責，中國批評美方做法極不負責任，別有用心，企圖為自身重啟核試驗編造藉口，中方表示堅決反對。

　　中國常駐聯合國維也納辦事處和其他國際組織代表李松表示，美國副國務卿迪南諾近日在日內瓦裁軍談判會議上指責中國曾於2020年6月開展核爆炸試驗。《全面禁止核試驗條約》組織籌委會其後明確表示，在美方指稱的那一天未有監測到任何符合核爆試驗特徵的事件，充分證明美方對中國的指責毫無事實依據。

　　李松說，中方重申對有關條約的莊嚴承諾和堅定支持，中方自1996年宣布暫停核試驗以來，始終恪守承諾，從未開展過任何違約活動。美國持續歪曲抹黑中國核政策，本質上是美國謀求核霸權、推卸核裁軍責任的政治操弄。中方敦促美方以實際行動維護國際核裁軍與核不擴散體系。

　　中國外交部發言人林劍昨日在例行記者會上回答相關提問時表示，美國任由《新削減戰略武器條約》到期而未予續簽，嚴重破壞了主要國家間的互信，動搖全球戰略穩定。美國堅持首先使用核武的政策，耗資數萬億美元升級其核三位一體，並致力於建構全球反導體系，推動戰略資產前線部署，在核不擴散問題上奉行雙重標準，他強調美國擁有龐大的核武庫，理應履行其核裁軍的特殊和首要責任，這已是國際社會的共識。他表示，中國始終堅持走和平發展道路，奉行自衛防禦核子戰略，核政策維持長期穩定。中國將繼續為維護國際和平與安全發揮建設性作用。
《經濟通通訊社12日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區