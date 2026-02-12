  • 會員
AH股新聞

12/02/2026 08:41

《中國要聞》中國對阿斯利康前中國區總裁王磊提出指控

　　英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)周三（11日）向《路透》證實，中國已正式對該公司前中國區總裁王磊(Leon Wang)提起指控。這位高管自2024年10月被拘留以來一直處於羈押狀態。

　　阿斯利康在周二（10日）發布的業績報告中表示，去年11月公司一名前執行副總裁和一名前高級員工被中國檢方指控，但當時並未透露他們的姓名。

　　英國《金融時報》率先報道被指控的高管是王磊。王磊涉嫌非法收集個人資料、非法交易及詐騙醫療保險。據稱有關部門正在調查，阿斯利康涉嫌從香港進口抗癌藥物到內地。

　　王磊離職前，擔任阿斯利康中國區最高級主管十年，他在中國主導本土化戰略，曾經負責與政府建立產業園區、在上海設立區域總部。阿斯利康早前表示，將嚴肅看待當局調查，致力在中國長期發展業務。

　　英國首相施紀賢在今年1月底訪華前夕，阿斯利康宣布計劃到2030年之前在中國投資150億美元，發展位於無錫、台州、青島和北京的現有生產設施。這些投資將顯著提升阿斯利康的細胞療法和放射性偶聯藥物療法能力，並將使公司在中國的熟練員工人數超過2萬人。
《經濟通通訊社12日專訊》

