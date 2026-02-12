  • 會員
12/02/2026 08:59

荷蘭法院下令調查安世半導體，公司控制權續留歐洲團隊手中

　　據《路透》報道，荷蘭法院已下令對芯片製造商安世半導體的管理不善展開調查，此舉對其中資母公司聞泰科技(滬:600745)構成打擊，同時允許去年荷蘭政府干預後接管公司的歐洲管理團隊繼續留任。

　　安世半導體之爭已打亂汽車行業基礎芯片的全球供應。安世歐洲晶圓生產部門與其中國母公司及中國封裝子公司之間的裂痕仍未彌合。阿姆斯特丹企業法庭在書面裁決中指出：「安世半導體當前最需要的是穩定局面，以便其重建內部關係、恢複生產鏈並保障客戶交付。」

　　法院表示，在預計將持續數月的調查期間，早前實施的緊急措施繼續有效，包括暫停前首席執行官、聞泰科技創始人張學政的職務，並將股東投票權臨時移交荷蘭法院指定的管理人。

　　報道稱，安世半導體計劃擴大在馬來西亞的封裝產能，以確保為客戶提供非中國產芯片供應。在此計劃落實前聞泰科技奪回安世半導體控制權的機率渺茫。

　　聞泰科技在聲明中表示對法院裁決深表遺憾，但仍將窮盡一切法律手段，恢復公司對安世的完整控制權，維護投資者權益。聲明指出，調查還將審查安世歐洲管理層的行為，這是聞泰律師團隊此前提出的訴求。
《經濟通通訊社12日專訊》

