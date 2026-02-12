  • 會員
AH股新聞

12/02/2026 10:00

《中國監管》北京市監局約談攜程等12家第三方火車票網絡銷售平台

　　近日，北京市市場監督管理局組織攜程(09961)、去哪兒、飛豬、同程(00780)、美團(03690)、京東(09618)、航旅縱橫、高鐵管家、滴滴、高德地圖、百度地圖、騰訊地圖等12家涉及火車票網絡銷售業務的主流平台，重點圍繞群眾反映強烈的網絡銷售火車票突出問題召開行政約談會。

*整改車票售罄後的「加速包」「雙通道」「餘票監控」等誤導性宣傳*

　　約談會上，北京市市場監督管理局向各平台明確提出四項合規經營要求。一是嚴格落實主體責任與社會責任，樹立正確經營理念，為旅客出行「多助力、少添堵」；二是全面排查業務模式與服務流程，禁止明示或者暗示消費者可通過付費服務獲得優先購票特權，及時整改車票售罄後的「加速包」「雙通道」「餘票監控」等誤導性宣傳，並自覺接受社會監督。

　　三是全面排查整改平台頁面，下架涉嫌誤導性宣傳的產品，調整頁面宣傳內容，禁止採用12306圖片、文字、商標等宣傳，讓消費者誤以為平台與12306存在特定業務合作；四是認真做好明碼標價，顯著提醒增值服務內容和價格，及時整改因增值服務提示不醒目導致火車票展示價格和實際支付費用不一致問題，切實保障消費者的知情權。

　　下一步，北京市市場監督管理局將持續加大監管執法力度，依法嚴厲打擊虛假搶票、誘導交易、價格欺詐等違法行為。同時，歡迎廣大群眾加強對第三方火車票網絡銷售平台服務的監督，共同推動行業規範健康發展，維護公平競爭市場秩序。
《經濟通通訊社12日專訊》

