《神州基金》今年以來內地公募基金新發規模超2000億元

據Wind數據顯示，截至2月12日，境內公募基金今年以來新發規模超2000億元(人民幣．下同)。臨近春節假期，新基金密集宣告成立，僅2月10日、11日就有46隻基金成立。其中，偏股混合型基金今年以來合計新發超700億元，成為最亮眼的品種。此外，混合型FOF近期也有較好的募集表現，今年以來合計新發規模超450億元。

《經濟通通訊社12日專訊》