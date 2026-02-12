  • 會員
AH股新聞

12/02/2026 17:16

【人行操作】人行：明日開展1萬億買斷式逆回購操作，期限六個月

　　人民銀行發布公開市場買斷式逆回購招標公告，為保持銀行體系流動性充裕，明日(2月13日)，將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展10000億元人民幣買斷式逆回購操作，期限為6個月(182天)。
《經濟通通訊社12日專訊》

