12/02/2026 09:27

《Ａ股行情》滬綜指高開0.12%，傳中美貿易休戰或延長

　　滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.12%，報4136.99點，深成指同樣高開0.12%，創業板指高開0.3%。據《南華早報》引述知情人士稱，中國國家主席習近平和美國總統特朗普4月在北京會晤時，有望將中美貿易休戰延長最多一年。知情人士並表示，元首峰會將圍繞短期經濟成果展開，包括中國作出新的採購承諾。

　　國務院11日以深化拓展「人工智能+」、全方位賦能千行百業為主題進行專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，面向未來，「人工智能+」前景廣闊，將不斷帶動消費和產業升級，在各個領域打開新的增長空間。要推動人工智能全鏈條突破，全場景落地，更大釋放發展潛能；要推進算法創新，加大高質量數據供給，提升大模型性能，前瞻布局新技術新路徑；要大力推進規模化商業化應用，促進人工智能終端和服務消費，建設人工智能應用中試基地，發展壯大智能體產業。

　　國務院國資委日前亦提出，中央企業要強化投資牽引，積極擴大算力有效投資，推進「算力+電力」協同發展，提升全鏈條數據治理能力，不斷夯實人工智能產業基礎底座。今日算力股、半導體股盤初走強。

　　另外，人民銀行今日進行1665億元(人民幣．下同)7天期逆回購，還進行4000億元14天期逆回購。公開市場今日有1185億元逆回購到期，即今日淨投放4480億元。
《經濟通通訊社12日專訊》

