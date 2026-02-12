  • 會員
12/02/2026 11:35

《Ａ股行情》滬指半日收升0.12%，創業板漲逾1%，電網設備概念走強

　　滬綜指早盤窄幅震盪，上午收升0.12%報4137.06點，深成指揚0.81%、創業板指升1.18%。滬深兩市半日成交額13295億元(人民幣．下同)，較上個交易日回升307億元或2.4%。

　　盤面上，電網設備概念集體走強，思源電氣(深:002028)、四方股份(滬:601126)均創新高。有色金屬反復活躍，章源鎢業(深:002378)二連漲停；紫金礦業(滬:601899)上午收升1.7%，公司在剛果(金)有爭議的馬諾諾鋰礦將於6月啟動首批生產，並立即進入出口階段。此舉標誌著北京在非洲獲取關鍵礦產的努力邁出重要一步。

　　此外，算力股亦見升幅，優刻得(滬:688158)、科士達(深:002518)、特發信息(深:000070)等升停封板。國務院國資委日前開會提出，央企要強化投資牽引，積極擴大算力有效投資，推進「算力+電力」協同發展，提升全鏈條數據治理能力，不斷夯實人工智能產業基礎底座。近日，工信部印發《關於組織開展國家算力互聯互通節點建設工作的通知》，部署推進國家算力互聯互通節點體系建設。

　　下跌方面，影視院線繼續回調，橫店影視(滬:603103)、博納影業(深:001330)跌停。
《經濟通通訊社12日專訊》

