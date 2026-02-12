《Ａ股行情》滬綜指收升0.05%四連揚，算力、半導體芯片板塊活躍

臨近農曆新年，股市行情較為淡靜，滬綜指連揚四個交易日，今天再度小幅收升0.05%報4134.02點，深成指亦升0.86%，創業板漲1.32%。兩市全日交易額2.14萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日放量1576億元或8%。



國務院總理李強周三（11日）主持國務院專題學習時稱，要深刻認識和把握人工智能發展態勢，推動人工智能全鏈條突破、全場景落地，更大釋放發展潛能。加大高質量數據供給，提升大模型性能，前瞻布局新技術新路徑。要加快培育產業生態，優化智算資源布局，加大數、算、電、網等資源協同，推進軟硬件適配，形成產業鏈上下游貫通發展的格局。



今日算力產業鏈爆發，算力租賃概念走強，優刻得(滬:688158)升20%漲停；芯片半導體整體升2.3%，芯原股份(滬:688521)漲13%。電網設備概念集體走強，四方股份(滬:601126)漲停創新高。



另外，市監總局最新發布指南，進一步規範汽車行業價格行為，稱汽車生產企業以排擠競爭對手或獨佔市場為目的，實施「出廠價格低於其生產成本」的行為，存在重大法律風險。整車股多數收低，比亞迪(深:002594)跌1.2%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4719.58 +0.12 上證指數 4134.02 +0.05 8979.55 深證成指 14283.00 +0.86 124378.00 創業板指 3328.06 +1.32 科創50 1480.99 +1.78 B股指數 267.39 +0.38 1.08 深證B指 1250.41 -0.02 1.23

《經濟通通訊社12日專訊》