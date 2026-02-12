  • 會員
12/02/2026 09:31

【車企血戰】中汽協：絕大多數重點車企已壓縮帳期至60天內，平均約54天

　　內地17家重點車企去年6月積極響應落實國務院修訂後的《保障中小企業款項支付條例》，陸續作出「供應商支付帳期不超過60天」的公開承諾。中國汽車工業協會近期對該17家車企踐行承諾情況進行了調研分析，並發布了調研報告。報告指，絕大多數重點車企已把帳期壓縮至60天內，平均帳期約54天（比去年同期縮短約10天），其中平均帳期低於50天的企業有4家。

　　支付方式上，15家企業全部採用現金或銀行承兌匯票，個別企業使用商業承兌匯票，2家企業使用應付帳款電子憑證並承諾將逐步取消，現金支付比例超過50%的有5家，超過70%的有2家。中小企業優惠上，17家重點企業對中小企業帳期自貨物交付驗收起算，從驗收到付款「全流程」不超過60天，有14家企業對中小企業實施額外優惠政策，2家企業對中小企業貨款100%現金支付，5家企業允許資金緊張的中小企業申請提前支付貨款。

*部分車企完善信息化系統，做到定期自動付款*

　　報告又指，當中不少車企成立專項工作組負責推進，出台專門的制度性文件，建立承諾落實長效機制，並已完成包括存量合同在內的帳期調整。部分企業進一步優化財務流程、完善信息化系統，做到定期自動付款，減少由於人為操作造成的延誤。部分企業將起算日由掛帳日改為交貨驗收日，結算頻率由月結改為旬結，優化流程提升結算效率。多家企業準備超百億規模專項資金改進貨款帳期。

　　與此同時，部分車企在供應商貨款支付上還存在一些問題，需要持續推動解決。例如，帳期起算點存在貨物交付驗收、集中對帳、發票收迄、裝車驗證等不同方式，雖然名義上都為60天帳期，但供應商從交貨到收到貨款的時間差異較大，過程管理不夠規範，存在變相延長帳期情況；少數企業以縮短帳期為由要求供應商下調產品價格或接受其他不合理條款等。
《經濟通通訊社12日專訊》

