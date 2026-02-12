  • 會員
AH股新聞

12/02/2026 09:55

《Ａ股焦點》巨力索具跌停，澄清沒有簽署4.58億元火箭海上回收項目等

　　A場商業航天概念人氣股巨力索具(深:002342)開盤即跌停，報17.15元（人民幣．下同）。

　　近日網絡流傳「小作文」指巨力索具是「商業航天的新龍頭」、「火箭回收龍頭」、「A股唯一被官方實錘，為該技術（網繫繩索回收系統）提供核心產品的上市公司，是火箭回收網的直接締造者」、「中標了4.58億的海南火箭海上回收系統項目」、「航天領域在手訂單累計超過2億元，排產已安排到2026年第三季度」等。

　　巨力索具昨日發布公告澄清，以上信息均為不實信息，公司的主要產品均為通用吊裝索具產品；公司未簽署過4.58億的海南項目，亦不存在在手訂單累計超過2億元的情況；公司2025年度在商業航天領域取得訂單累計金額996.51萬元，其中2025年可確認的收入金額更小，佔公司2025年收入比例低於0.50%。2026年初至披露日取得商業航天訂單累計金額128.65萬元，金額佔比及對公司經營業績影響均很小。

　　中國載人登月工程的長征十號運載火箭系統低空演示驗證和夢舟載人飛船系統最大動壓逃逸飛行試驗昨日成功完成，並順利完成了中國首次飛船返回艙海上搜索回收任務。據了解，早在兩個月前首艘國產火箭網系回收海上平台「領航者」交付時，已有傳巨力索具是相關「空中大網」的「締造者」。隨著長征十號和夢舟飛船首飛日期臨近，巨力索具股價擺脫長期低迷急速上漲，自去年底以來從6.75元飆至昨日最高的21.42元，漲幅超2倍。
《經濟通通訊社12日專訊》

