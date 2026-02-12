【提振消費】商務部促各地鼓勵春節走出家門消費，保障假期可線下申領補貼

商務部辦公廳發布關於做好2026年春節假期消費品以舊換新工作的通知，要求各地加強春節期間消費品以舊換新補貼資金保障，鼓勵消費者走出家門消費購物，2026年春節9天假期內（2月15-23日）充分保障消費者通過線下渠道申領家電以舊換新、數碼和智能產品購新補貼。對在春節9天假期內購買新車的消費者，均可按政策要求申領汽車以舊換新補貼。



*春節假期要備足優質貨源，保障營業時間*



通知又要求，各地要指導汽車經銷商、家電賣場、數碼和智能產品賣場等消費品以舊換新政策參與主體，備足優質貨源，保障營業時間，確保補貼商品供應充足。要保障農村地區節日期間貨源供應，增加農村地區線下政策參與主體，推動線上渠道重點向農村地區傾斜，便利農村居民參與和享受政策。



此外，各地要抓住春節消費旺季，以綠色智能為導向，組織舉辦以舊換新專場促銷活動，因地制宜打造體驗式消費場景，引導消費者更多選擇到店體驗購物並享受補貼優惠。鼓勵生產銷售企業、金融機構、重點商圈（步行街）等活動參與主體，推出「一站式」服務、積分抵現等配套措施，提升惠民便民水平。



同時，各地要暢通政策諮詢和投訴舉報渠道，及時回應各界關切，積極協調解決消費者、經營主體遇到的困難問題。要強化部門協同聯動，健全實施機制，升級消費品以舊換新信息系統，做好節日期間值班值守和市場監測。嚴格落實安全生產要求，嚴防嚴查騙補套補行為，確保各項工作有序推進、取得實效。

《經濟通通訊社12日專訊》