照顧者 情緒健康
AH股新聞

12/02/2026 11:24

【反內捲】市監總局發布汽車行業價格合規指南，蝕本補貼有「重大法律風險」

　　國家市場監管總局發布《汽車行業價格行為合規指南》。《指南》共五章28條，其中明確了從整車到零部件生產、從定價策略到銷售行為各環節的價格合規要求，強化公平定價約束，規範促銷與定價行為，依法打擊不正當價格行為；同時聚焦汽車新車銷售環節，著力規範不按規定明碼標價、虛假促銷等突出問題。《指南》並鼓勵汽車生產和銷售企業建立內部價格合規管理機制，實現價格行為全流程管控。

　　其中，針對無序低價競爭，《指南》提出，汽車生產企業除了依法降價處理積壓商品外，以排擠競爭對手或者獨佔市場為目的實施下列價格行為，存在重大法律風險：

　　1) 整車及零部件的出廠價格低於其生產成本；

　　2) 採用高規格、高等級充當低規格、低等級等手段變相降低價格，使實際出廠價格低於其生產成本；

　　3) 通過採取折扣、補貼等價格優惠手段，使實際出廠價格低於其生產成本；

　　4) 進行非對等物資串換，使實際出廠價格低於其生產成本；

　　5) 通過以物抵債，使實際出廠價格低於其生產成本；

　　6) 採取多發貨少開票或不開票等方法，使實際出廠價格低於其生產成本；

　　7) 通過多給數量、批量優惠等方式，變相降低價格，使實際出廠價格低於其生產成本；

　　8) 在招標投標中，採用壓低標價等方式使實際出廠價格低於其生產成本；

　　9) 採用其他方式，使實際出廠價格低於其生產成本。
《經濟通通訊社12日專訊》

