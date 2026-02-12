《中國要聞》網信辦整治春節網絡環境，針對渲染婚姻恐懼、用AI炮製雞湯網文等

中央網信辦宣布，即日起開展為期1個月的「清朗．2026年營造喜慶祥和春節網絡環境」專項行動，著力整治「惡意挑動負面情緒」、「生成傳播『數字泔水』等垃圾信息」、「炮製傳播不實信息」、「為違法活動引流」四方面的突出問題，包括宣揚鼓吹不婚不育、反婚反育等不良價值觀，挑動男女性別對立，渲染「婚姻恐懼」、「生育焦慮」；利用AI批量生成所謂「雞湯網文」、「霸總爽劇」、「專家科普」等圖文、短視頻內容，影響網民認知判斷。



此外，重點整治的問題還包括：以「年貨採購」、「春節風俗比拼」等名義炫富鬥富，惡意挑動攀比對立；利用AI等新技術新應用批量生成邏輯混亂、信息空洞、高度雷同的低質內容；批量炮製「父母偏心」、「婆媳矛盾」、「姐弟互毆」等渲染家庭矛盾、代際衝突文案和劇情，營銷炒作博取流量。編造涉春運保障、節日市場供應、社會公共安全領域突發事件等方面謠言；以「震驚」、「驚爆」等聳人聽聞的「標題黨」，或者借同名同姓的「人名梗」吸引眼球，炮製與春節假期社會熱點事件相關的謠言信息。變相組織「新春線上棋牌遊戲技巧」、「家庭紅包互動新玩法」等網絡賭博活動；打著改命轉運、破除太歲等旗號，提供網上算命占卜服務，宣揚封建迷信。

