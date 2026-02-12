  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
AH股新聞

12/02/2026 14:27

《中國要聞》網信辦整治春節網絡環境，針對渲染婚姻恐懼、用AI炮製雞湯網文等

　　中央網信辦宣布，即日起開展為期1個月的「清朗．2026年營造喜慶祥和春節網絡環境」專項行動，著力整治「惡意挑動負面情緒」、「生成傳播『數字泔水』等垃圾信息」、「炮製傳播不實信息」、「為違法活動引流」四方面的突出問題，包括宣揚鼓吹不婚不育、反婚反育等不良價值觀，挑動男女性別對立，渲染「婚姻恐懼」、「生育焦慮」；利用AI批量生成所謂「雞湯網文」、「霸總爽劇」、「專家科普」等圖文、短視頻內容，影響網民認知判斷。

　　此外，重點整治的問題還包括：以「年貨採購」、「春節風俗比拼」等名義炫富鬥富，惡意挑動攀比對立；利用AI等新技術新應用批量生成邏輯混亂、信息空洞、高度雷同的低質內容；批量炮製「父母偏心」、「婆媳矛盾」、「姐弟互毆」等渲染家庭矛盾、代際衝突文案和劇情，營銷炒作博取流量。編造涉春運保障、節日市場供應、社會公共安全領域突發事件等方面謠言；以「震驚」、「驚爆」等聳人聽聞的「標題黨」，或者借同名同姓的「人名梗」吸引眼球，炮製與春節假期社會熱點事件相關的謠言信息。變相組織「新春線上棋牌遊戲技巧」、「家庭紅包互動新玩法」等網絡賭博活動；打著改命轉運、破除太歲等旗號，提供網上算命占卜服務，宣揚封建迷信。
《經濟通通訊社12日專訊》

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區