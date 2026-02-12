  • 會員
AH股新聞

12/02/2026 15:30

【ＡＩ】Seedance 2.0無法生成明星、品牌相關視頻，官方稱涉版權問題

　　字節跳動旗下豆包視頻生成模型Seedance 2.0今日正式發布，並已全面接入豆包和即夢產品。在豆包App對話框選擇新增的「Seedance 2.0」入口，輸入相關提示詞，即可生成5秒或10秒視頻。Seedance 2.0此前已宣布暫不支持上傳真人圖片作為主體參考，而據《新浪科技》實測，Seedance 2.0目前無法生成明星相關視頻。

　　據《新浪科技》報道，豆包App官方使用規範手冊中提到，禁止利用平台服務進行實施任何侵犯他人合法權益與違背誠信的行為，其中就包括侵犯他人的姓名權、肖像權、聲音權、名譽權、隱私權、個人信息權益等合法權益，也包括了侵犯他人的知識產權權益（包括但不限於著作權、專利權、商標權、商業秘密等），誘導生成和傳播知識產權侵權內容。

　　《新浪科技》實測，要求Seedance 2.0生成「周星馳開小米汽車的視頻」，系統會提示「無法生成對應的視頻內容」，並解釋原因是「涉及真人明星肖像+品牌汽車的組合，目前AI生成視頻有版權和內容安全限制」。

　　此前一些網民利用AI「復刻」周星馳經典電影片段後放上短視頻平台博流量賺錢，周星馳經紀人陳振宇曾發文質疑，「想問一下這些屬於侵權嗎？相信創作者應該已經盈利，而某平台是不是都放任不管，提供給用戶生成發布？」
《經濟通通訊社12日專訊》

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票

