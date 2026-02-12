  • 會員
AH股新聞

12/02/2026 17:29

《中國要聞》發改委等三部門：加快建立無人機責任保險強制投保制度

　　國家發改委、金融監管總局、中國民航局發布《關於推動低空保險高質量發展的實施意見》，稱要加快形成低空保險體系，更好服務低空經濟安全健康發展，目標到2027年，無人駕駛航空器責任保險強制投保制度初步建立，低空保險產品不斷豐富，更好滿足各類應用場景保障需求；到2030年，低空保險政策框架基本形成，對低空經濟安全健康發展的保障作用持續增強。

　　在加快建立無人駕駛航空器責任保險強制投保制度方面，《實施意見》提出，對於按照法律法規應當投保的無人駕駛航空器，推動將強制投保要求納入飛行活動審批等管理環節的審查前置條件，在飛行運行管理中加強投保情況核查，在事故處置時「凡處必核」。研究建立與強制投保相關的責任主體、責任認定、處置程序等制度規定。依法制定強制投保實施辦法，在風險可控原則下明確基本責任範圍和最低保障限額，建立健全強制投保配套制度體系。

*探索開發低空新型風險保障產品*

　　此外，要優化全產業鏈保險保障。引導保險公司主動順應低空經濟發展趨勢，逐步建立覆蓋低空研發試驗、生產製造、飛行運營、基建配套等全產業鏈保險產品體系。探索對低空飛行安全、技術安全、網絡與數據安全、環境與設施安全以及人為操作安全等低空新型風險保障的產品開發和服務創新。

　　加大中型、大型無人駕駛航空器保險供給，並進一步優化完善傳統有人駕駛航空器保險供給，推動形成保障充足、服務高效的保障體系。積極運用新興科技手段，逐步實現微型、輕型和小型無人駕駛航空器保險便捷智能、全流程線上運營。加大出口信用保險、出口產品責任保險及再保險等支持力度，支持低空產業拓展海外應用。
《經濟通通訊社12日專訊》

