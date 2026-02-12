影石Insta360年會送出5套大灣區商品房，創始人劉靖康：去年營收史上最高

影石Insta360昨日舉辦年會，向員工頒發各個獎項，其中最重磅的「特別貢獻獎」是5套大灣區商品房。據《極目新聞》報道，從影石方面獲悉，該5套房均由「90後」員工獲得，平均年齡不到32歲。影石還繼續踐行「年會送車」的傳統，今年送出保時捷、寶馬、特斯拉等熱門車型6台，截至目前公司累計共送出33輛車，總值超過1000萬元人民幣。



年會抽獎獎品則有36克影石定制金鈔、3台iPhone 17 Pro、3台影翎Antigravity A1、3份8克定制金鈔等，總共超3600份。影石方面表示，此次年會員工中獎率高達80%，其中，特等獎36克金鈔（含黃金36克）被一位入職10天的新同事收入囊中，實習生現場抽走一台iPhone 17 Pro。



影石Insta360創始人劉靖康在年會上表示，2025年是影石史上營收規模最高的一年，2025年第四季度是影石歷史上營收最高的一個季度，其營收增速創近10個季度新高。他並提到，公司2025年全年的研發投入就超過之前三年的總和，認為長期的價值比短期利潤更重要。

