  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

12/02/2026 17:09

影石Insta360年會送出5套大灣區商品房，創始人劉靖康：去年營收史上最高

　　影石Insta360昨日舉辦年會，向員工頒發各個獎項，其中最重磅的「特別貢獻獎」是5套大灣區商品房。據《極目新聞》報道，從影石方面獲悉，該5套房均由「90後」員工獲得，平均年齡不到32歲。影石還繼續踐行「年會送車」的傳統，今年送出保時捷、寶馬、特斯拉等熱門車型6台，截至目前公司累計共送出33輛車，總值超過1000萬元人民幣。

　　年會抽獎獎品則有36克影石定制金鈔、3台iPhone 17 Pro、3台影翎Antigravity A1、3份8克定制金鈔等，總共超3600份。影石方面表示，此次年會員工中獎率高達80%，其中，特等獎36克金鈔（含黃金36克）被一位入職10天的新同事收入囊中，實習生現場抽走一台iPhone 17 Pro。

　　影石Insta360創始人劉靖康在年會上表示，2025年是影石史上營收規模最高的一年，2025年第四季度是影石歷史上營收最高的一個季度，其營收增速創近10個季度新高。他並提到，公司2025年全年的研發投入就超過之前三年的總和，認為長期的價值比短期利潤更重要。
《經濟通通訊社12日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區