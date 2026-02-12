  • 會員
12/02/2026 16:54

《打擊貪腐》廣藥集團腐敗窩案17宗典型案例公布，涉王老吉、白雲山等子公司高管

　　據《網易財經》報道，中共廣州醫藥集團有限公司（下稱「廣藥集團」）紀律檢查委員會近日公布了《穗藥集紀2025》16號文件，通報了廣藥集團2025年度一系列典型違紀違法案例，其中包括2024年底引起社會各界高度關注的廣藥集團腐敗「窩案」，相關人員包括廣藥集團原黨委委員、副總經理張春波，廣州王老吉藥業股份有限公司原總裁、董事長方廣宏，廣州王老吉藥業股份有限公司營銷中心常務副總經理趙敏等17人。

　　通報披露的17宗嚴重違紀違法典型案例，涉及廣藥集團旗下中一藥業、王老吉藥業、白雲山製藥總廠、何濟公製藥廠等多家核心子公司，涉案人員涵蓋董事長、總經理、副總經理、部門總監、經理等各級管理人員，腐敗行為集中在藥品原材料及包裝材料採購、藥品代理經銷、廣告投放與業務承攬、款項結算、職務晉升等關鍵領域，部分人員還存在依托他人職權謀取私利、銷售假藥等嚴重違法行為，涉案總金額超2億元人民幣。

　　通報並顯示，在此次通報的17人中，12人因受賄罪或銷售假藥罪被判處有期徒刑，刑期最高的為十二年有期徒刑（方廣宏），5人涉受賄罪已受黨紀政務處分，惟未提及判決結果。
《經濟通通訊社12日專訊》

