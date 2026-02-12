  • 會員
AH股新聞

12/02/2026 08:13

白雲山(00874)24個產品擬中選接續採購至2028年底，助擴大銷量

　　白雲山(00874)(滬:600332)公布，根據國家組織集採藥品協議期滿品種接續採購辦公室於本月10日發布的《國家組織集採藥品協議期滿品種接續採購擬中選結果表》顯示，該集團產品包括注射用頭孢呋辛鈉、克林霉素磷酸酯注射液、鹽酸美金剛片及阿莫西林顆粒等24個產品擬中選接續採購。

　　該集團指，採購周期自中選結果實際執行日起至2028年12月31日。在採購周期內，醫療機構將優先使用藥品接續採購中選藥品，並確保完成約定採購量。若後續簽訂採購合同並實施，將進一步擴大產品銷量，提高市場佔有率對集團未來的經營發展具有積極的影響。至於擬中選的產品在去年前三季度合計銷售收入為5.5億元人民幣，佔去年前三季度營業收入比例為0.89%。

*注射用青霉素鈉通過仿製藥質量和療效一致性*

　　另外，該集團指，控股子公司廣州白雲山天心製藥收到國家藥品監督管理局核准簽發的藥品補充申請批准通知書，注射用青霉素鈉0.96g（160萬單位）已通過仿製藥質量和療效一致性評價。該集團指，在該項目上已投入研發費用約259.3萬元人民幣。
《經濟通通訊社12日專訊》

