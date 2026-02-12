  • 會員
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

12/02/2026 08:33

贛鋒鋰業(01772)獨董徐一新將退任，提名徐建章接任

　　贛鋒鋰業(01772)(深:002460)公布，徐一新擔任獨立非執行董事任期即將滿6年，將退任獨立非執行董事，自新任獨立非執行董事產生日起生效。該集團指，提名徐建章為獨立非執行董事候選人，須待股東批准。

　　該集團指，徐建章為江西豫章律師事務所高級合夥人、一級律師，他任江西省投資集團外部董事及江鈴汽車集團法律顧問。董事會建議將徐建章的年度董事酬金定為8萬元人民幣。
《經濟通通訊社12日專訊》

