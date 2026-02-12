  • 會員
AH股新聞

12/02/2026 08:33

浙江滬杭甬(00576)子公司浙商證券決定程景東任黨委副書記，提名任董事及總裁

　　浙江滬杭甬(00576)公布，子公司浙商證券(滬:601878)近日收到實際控制人浙江省交通投資集團相關文件，決定程景東同志任公司黨委副書記，並提名程景東同志為公司董事、總裁人選。

　　該集團指，浙商證券將按照相關法律、法規和《公司章程》等有關規定，盡快履行董事選舉程序及總裁聘任程序。
《經濟通通訊社12日專訊》

