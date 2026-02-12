《滬／深股通》天孚通信為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|1792.15
|貴州茅台
|(600519)
|1771.67
|北方稀土
|(600111)
|1708.12
|兆易創新
|(603986)
|1351.93
|寒武紀
|(688256)
|1103.04
|洛陽鉬業
|(603993)
|1065.08
|藥明康德
|(603259)
|1052.92
|瀾起科技
|(688008)
|1002.75
|亨通光電
|(600487)
|994.01
|海光信息
|(688041)
|968.79
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|天孚通信
|(300394)
|4416.14
|中際旭創
|(300308)
|3560.06
|新易盛
|(300502)
|2921.86
|寧德時代
|(300750)
|2550.71
|陽光電源
|(300274)
|2104.26
|比亞迪
|(002594)
|969.23
|中文在線
|(300364)
|892.48
|中鎢高新
|(000657)
|861.90
|網宿科技
|(300017)
|846.51
|北方華創
|(002371)
|774.11
（以上數字取小數點後兩個位）
