13/02/2026 09:09

《市場展望》安本投資：中國股市馬年有望延續強勁勢頭，市場未充分認識中國AI生態系統創新速度

　　安本投資指，中國股市在2025年實現了超過30%的回報率，相信中國市場有望在馬年延續這個強勁勢頭。安本投資中國股票主管姚鴻耀表示，目前市場尚未充分認識到中國國內人工智慧生態系統正以驚人的速度進行創新，然而當資本得到充分引導和政策支持時，架構選擇、開源普及和工程實用主義等諸多方面將以幾何級速度改善。期待看到更多企業將意念與方案轉化為產品，並在整個生態系統中廣泛應用。

*料AI和科技今年初主導市場格局，重點在於基礎設施*

　　在此背景下，預期人工智慧和科技將在2026年初主導市場格局。重點不在於人工智能本身，而是其「基礎設施」－－建構從資料中心基礎設施、元件、工業自動化到嵌入工作流程的軟體層等生態系統，以及在那些需求可見度往往更高的技術堆疊中尚未被注目的部分。最終的贏家將是那些擁有規模、資料存取權、穩健資產負債表、以及能夠可持續地實現盈利的公司。

　　就國內消費而言，實體折扣店和快消貨品的市場份額不斷擴大，有著強大物流實力的品牌更受青睞。網上平台競爭異常激烈。不斷上漲的投入成本擠壓了利潤空間，而乳製品需求本身也較為疲軟。安本更青睞寵物食品等高收益、創新品牌，而非啤酒、調味等傳統主食。

*青睞寵物食品等新興消費品產業，人幣走強有利中國股市*

　　姚鴻耀補充指，消費行業方面，「新舊分化」可能會持續存在，寵物食品公司等新興消費品產業預示著行業的未來增長將更加強勁，但必需消費品產業仍在努力去庫存。政府已明確表示將重新平衡經濟結構，轉向內需。在這種環境下，擁有定價能力、可控的分銷管道和現金周轉能力的消費品企業將更具韌性。

　　人民幣在2026年伊始似乎將獲得更強勁的支撐。由於美聯儲在減息方面的速度近期都走先於中國央行，美國與中國的利率差距縮小、美元短期亦出現走弱態勢，加上中國強勁的出口，都支撐了人民幣的走強。人民幣走強通常有利於中國股市，因為它也預示著更穩定的資本流動和風險偏好的改善。

*淨貿易成經濟增長主要動力，工資增長和充足儲蓄推動消費*

　　安本投資高級新興市場經濟師Robert Gilhooly表示，2025年，淨貿易連續第二年成為經濟增長的主要動力，抵銷了投資對GDP貢獻減弱的影響。儘管企業為支持出口而減價，但家庭服務支出才是真正的幕後推動力。政府的大規模轉移支付起到了一定的抵銷作用，但工資增長和充足的儲蓄才是推動消費的主要因素。今年1月，中國人民銀行宣布了一系列支持信貸計劃的措施，暗示可能下調主要政策利率，並為人民幣進一步升值打開了大門。官員也指出，存款準備率(RRR)仍有下調空間，這將為銀行體系注入流動性。預計今年將有大量定期存款到期，並適用較低的利率。

　　Robert Gilhooly補充指，中國破紀錄的1.2萬億美元貿易順差讓人民銀行對人民幣走強更有信心。但是，除了世界其他國家對中國進一步擴大其在全球貿易中所佔份額的容忍度存在疑問之外，還存在著通縮風險，尤其是在產能過剩依然存在的情況下。允許人民幣走強可能會提振外國投資者對中國資產的熱情。房地產價格持續低迷以及定期存款利率下降是否會促使家庭將資金重新配置到股市，還有待觀察。
　
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。
《環富通基金頻道13日專訊》

