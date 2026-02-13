《神州頭條》財經報章頭版摘要：上交所預計今年向市場讓利超11億

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



自然資源部表示支持京津冀建立跨區域建設用地統籌機制

國新辦就《現代化首都都市圈空間協同規劃（2023-2035年）》有關情況舉行發布會。自然資源部副部長莊少勤表示，支持京津冀三地探索建立跨區域的建設用地統籌機制，支持探索建立重大項目的空間准入機制。



市監總局發布指南28條措施規範汽車行業價格行為

市監總局發布《汽車行業價格行為合規指南》，以進一步規範汽車行業價格行為，促進汽車市場健康有序發展。《指南》共五章28條，明確總體原則和要求。明確《指南》制定目的、依據和適用範圍，規定價格行為應遵循的基本原則，並鼓勵行業協會加強自律，推動行業價格合規建設。



國資委：央企要積極擴大算力有效投資

國務院國資委10日召開的中央企業「AI+」專項行動深化部署會提出，中央企業要強化投資牽引，積極擴大算力有效投資，推進「算力+電力」協同發展，提升全鏈條數據治理能力，不斷夯實人工智能產業基礎底座。





《上海證券報》



人民幣匯率升破6.90，盤中創近三年來新高

春節將至，人民幣強勢破關。2月12日，在岸、離岸人民幣對美元匯率雙雙升破6.90關口，盤中創下2023年4月以來新高。



人行開展10000億元買斷式逆回購操作

人民銀行公告，2月13日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展10000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月（182天）。本次操作為加量續作，實現淨投放5000億元。



上交所發布辦實事項目清單，預計全年向市場讓利約11.13億元

上交所發布《上海證券交易所2026年為市場辦實事項目清單》，項目清單包括五個方面十件「實事」，覆蓋上交所上市審核、一線監管、產品創新、市場服務、投資者保護、信息技術等主要業務領域。預計2026年向市場讓利約11.13億元。





《證券時報》



習近平對國家自然科學基金委員會工作作出重要指示

習近平對國家自然科學基金委員會工作作出重要指示強調，強化基礎研究戰略性前瞻性體系化布局，支持廣大科研人員勇攀科學高峰產出更多原創性成果。



CPI「新標尺」捕捉中國消費升級「新脈搏」

今年開始，中國編制和發布以2025年為基期的CPI數據，每五年一次的常規調整，深刻反映了中國消費結構從「生存型」向「發展型」轉變邁出新步伐，並將為宏觀決策與民生感知提供更科學、更貼近現實的「度量衡」。



