《神州經脈》蛇年滬指累漲25%，人幣累升3%，70城樓價跌3%七個月最差

蛇年最後一個交易日，滬深三大指數調整，滬綜指全日跌1.26%報4082.07點，失守4100關，深成指收跌1.28%，創業板指軟1.57%。兩市成交額約1.98萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少1591億元或7.4%，創2025年12月25日以來新低。



總結蛇年，滬綜指收報4082點，雖失守4100點，但蛇年漲幅26%較龍年的13%升幅翻倍；AI、新材料、高端製造、科技創新概念被熱炒，深證成指累計上漲38.8%，創業板指累計上漲58.7%，科創50指更大漲64.2%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9114，較上個交易日4時30分收盤價跌98點子，止五連升。人民幣兌一美元中間價報6.9398，較上個交易日升59點子，創2023年5月11日以來逾33個月新高，較市場預測偏弱水平擴至逾350點。總結蛇年走勢，中間價由7.1698升至今日的6.9398，累升值3.3%。



*今日新聞精選*



1. 據《路透》引述消息人士稱，在中美兩國元首4月會晤前夕，特朗普政府擱置了一系列針對北京的關鍵技術安全措施。這些措施包括禁止中國電信在美國開展業務，以及限制向美國數據中心出售中國設備。消息人士表示，美國還暫停了擬議中的對TP-Link路由器、中國聯通和中國移動在美國互聯網業務的銷售禁令，以及另一項禁止中國電動卡車和巴士在美國銷售的措施。



2. 日本水產廳今日表示已扣押一艘中國漁船並逮捕了船長，原因是該船在進入日本專屬經濟區(EEZ)後試圖逃避檢查。這是2022年以來，水產廳首次扣押中國漁船。對此，中國外交部發言人林劍在今日的例行記者會上表示，希望日方嚴格遵守《中日漁業協定》，公正執法，保障中方船員安全和合法權益。



3. 國家統計局公布2026年1月份商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據統計局公布的數據測算，1月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌3.1%，為七個月最大跌幅；環比連續第三個月跌0.4%。經測算，1月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有五個（上月六個），下跌62個（上月58個），持平的三個（上月六個）。



4. 國家外匯管理局公布，2026年1月，銀行結匯20048億元，售匯14457億元。按美元計值，當月銀行結匯2863億美元，售匯2065億美元，結售匯順差798億美元，上月（2025年12月）為順差1001億美元。銀行代客涉外收入54722億元，對外付款48974億元。按美元計值，當月銀行代客涉外收入7816億美元，對外付款6995億美元，順差821億美元。



5. 商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激12日主持召開德資企業圓桌會。德國駐華大使館公使葛若海以及德國工商大會北京代表處、中國德國商會、巴斯夫、寶馬集團、拜耳集團等60餘家德資企業和協會代表參會。商務部、國家發改委、市場監管總局、國家知識產權局、中央網信辦有關司局現場與德資企業交流互動，積極回應了德企關注的政府採購、知識產權保護、優化營商環境等訴求。



6. 深圳水貝一個以低門檻、高槓桿作招徠的黃金預定價交易平台「杰我睿」近期「爆煲」，傳涉及資金以億元計。深圳市地方金融管理局今日發布《關於進一步規範黃金市場經營行為的公開提示》，其中強調，企業不得違規開展黃金預定價交易、槓桿交易、延期交易等非法黃金交易活動；不得違規開展以黃金託管、租賃、回購等為名義約定給予客戶固定收益回報「保本付息」的非法集資活動等。



7. 據「華為中國」官博今日消息，華為將於3月19日至20日在深圳舉辦「華為中國合作夥伴大會2026」，以「因聚而升，融智有為」為主題。據介紹，華為將發布面向未來的全新數智基礎設施戰略，聚焦計算、聯接、鴻蒙、雲等核心領域，分享如何通過技術創新、生態合作、場景化方案升級，與合作夥伴一起構築AI時代新基建。



8. 中投公司董事長張青松時表示，中投公司將接續打造世界一流主權財富基金，平衡好功能性和盈利性的關係，打造更加成熟、專業、高效的強大投資機構，提升國有金融資本受托管理水平，更好彰顯金融「國家隊」作用。