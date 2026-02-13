《鍾之日記》智譜很靠譜，華虹績後軟

2月13日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股隔晚全面收黑，其中納指跌逾2%，重磅科技股承壓。港股今日「黑色星期五」繼續回調，低開392點，失守兩萬七關口，科網股普遍下調。A股同樣疲軟，影響大市氣氛，恒指最多跌近六百點，全日收跌465點或1.7%，報26567，主板成交近2576億元。港股下周一(16日)以半日市蛇年收官，而滬深股市就由16日起至23日休市，2月24日復市。



*滬指收跌1.26%失4100，蛇年累漲25.6%*



A股今日是蛇年最後一個交易日，滬深三大指數調整，滬指全日跌1.26%報4082.07點，失守4100關，不過農曆蛇年計仍累升25.6%；深成指今日也跌1.28%，創業板指軟1.57%，前者蛇年累漲近四成，後者升幅約六成。滬深兩市今日成交額約1.98萬億元人民幣，較上個交易日減7.4%，創2025年12月25日以來新低。



*多重利好刺激，智譜衝擊啡底*



市場熱點轉勢，大型科技股集體走低之際，AI應用概念股強勢崛起，近日表現突出的AI半新股智譜(02513)今日再漲20.6%，報485元，最高見496元，衝擊啡底(500元)，智譜1月8日上市，至今較上市價116.2元已大升417%。



多個利好因素推升智譜，首先，旗下人工智能編程訂閱套餐GLM Coding Plan上線即售罄，國產AI編程模型的付費套餐被搶空，在行業中較為罕見，凸顯需求旺盛；其次，因用戶激增導致算力緊張，智譜多次限售，昨日宣布更將套餐價格上調30%以上。即便加價，智譜的套餐定價遠低於美國同類產品，Token價格僅為國際市場的一小部分，形成「低價+高性能」的雙重優勢，業內紛指GLM-5編程與Agent能力逼近國際頂級閉源模型。此外，智譜推進回歸A股，辦理了新的上海科創板上市輔導備案登記，更由兩大券商巨頭中金及國泰海通聯合作為輔導機構護航上市。



值得一提，有北京國資背景參與投資的人工智能公司--海致科技(02706)今日首掛，收報92.6元，較招股價27.06元高出2.42倍；一手200股，不考慮交易費用，每手帳面賺13108元。



*華虹績後微跌，首季指引遜預期*



華虹半導體(01347)上日（12日）公布業績，集團去年第四季轉虧為盈，但收入及盈利均低於市場預期，或反映行業競爭加劇及部分消費電子需求仍然疲弱。公司股價一度造好，曾扭轉此前三連跌，惟午後走軟，最終收跌0.8%，報98.75元。



據華虹公布，截至2025年12月31日止公司第四季純利1745.4萬美元，而對上一年同期淨虧損2519.9萬美元；每股基本盈利0.01美元。期內收入6.6億美元，升22.4%。毛利率13%，按年增加1.6個百分點。至於去年全年純利5488.1萬美元按年跌5.6%，每股基本盈利0.032元。期內收入24.02億美元，升19.9%。



另外，公司對於今年第一季指引，預計銷售收入約在6.5億元至6.6億元；毛利率約在13%至15%之間。



管理層表示，人工智能帶動的記憶體需求有望持續，但記憶體價格可能影響部分產品銷情。展望未來，公司將通過創新和快速迭代，持續高度聚焦於打造世界級特色工藝技術平台，並深化與國內外戰略客戶的合作。



花旗發表研究報告指出，對於兩家半導體公司－中芯(00981)及華虹去年第四季業績大致符合公司指引，但第一季展望略低於預期，當中雙方預期增長前景將受惠於中國半導體本地化需求及人工智能帶動的機遇，但面臨折舊成本上升及競爭動態帶來的利潤壓力。該行將華虹目標價由105元上調至115元，維持「買入」評級；同時將中芯目標價由53元上調至75元，增幅41.5%，維持「中性」評級，中芯國際今日收升0.8%。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。