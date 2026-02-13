《主權基金》中投：更好彰顯金融「國家隊」作用，提升投資組合敏捷度

中投公司董事長張青松近日接受中國《金融時報》訪問時表示，「十五五」時期，中投公司將接續打造世界一流主權財富基金，樹立和踐行正確政績觀，平衡好功能性和盈利性的關係，在融入大局中增強核心功能、提升核心競爭力。以攻堅克難、接續奮斗的精神狀態，打造更加成熟、專業、高效的強大投資機構，提升國有金融資本受托管理水平，引導直管企業爭先進位、追求卓越。發揮公司系統協同優勢，圍繞重點領域加強支持，更好彰顯金融「國家隊」作用。



*穩妥推進國家創業投資引導基金等項目落地*



張青松表示，發揮好主權財富基金平台優勢和中投公司系統合力，穩妥推進國家創業投資引導基金等重大投資項目落地，積極加大新興市場國家和區域投資力度，探索在對外投資中助力推動人民幣國際化，服務國家發展大局。公開市場投資著力優化策略結構和布局，聚焦重點領域加大自營投資力度，不斷提升投資管理效能。非公開市場投資大力拓展行業企業、同業機構等各類合作伙伴，積極搭建合作框架和平台，穩步加大共同投資和直接投資力度，不斷增強對外投資合作的主動權和影響力。



*匯金要扎實做好金融「五篇大文章」*



張青松又稱，要把中央匯金公司建設成為中國特色鮮明、戰略作用突出、專業優勢明顯的中央級國有金融資本受托管理機構。以公司治理為抓手，充分發揮績效評價「指揮棒」作用，引導控參股機構聚焦主責主業，優化資源配置，創新服務模式，精準發力支持國家重大戰略，持續加大對實體經濟重點領域、薄弱環節的支持力度，扎實做好金融「五篇大文章」。進一步發揮中投公司系統多元業態優勢，完善協同工作機制。



持續深化改革，激發內生動力，優化股權管理體系，加強專業化建設，實現有效管理與支持賦能相統一。推動控參股機構完善治理，優化布局，增強核心功能，提升核心競爭力。強化國有金融資本穿透式監測，發揮好派出董事前哨作用，積極運用數字化手段，做到風險早識別、早預警、早發現、早處置。

《經濟通通訊社13日專訊》