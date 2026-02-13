  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

13/02/2026 14:34

《主權基金》中投：更好彰顯金融「國家隊」作用，提升投資組合敏捷度

　　中投公司董事長張青松近日接受中國《金融時報》訪問時表示，「十五五」時期，中投公司將接續打造世界一流主權財富基金，樹立和踐行正確政績觀，平衡好功能性和盈利性的關係，在融入大局中增強核心功能、提升核心競爭力。以攻堅克難、接續奮斗的精神狀態，打造更加成熟、專業、高效的強大投資機構，提升國有金融資本受托管理水平，引導直管企業爭先進位、追求卓越。發揮公司系統協同優勢，圍繞重點領域加強支持，更好彰顯金融「國家隊」作用。

*穩妥推進國家創業投資引導基金等項目落地*

　　張青松表示，發揮好主權財富基金平台優勢和中投公司系統合力，穩妥推進國家創業投資引導基金等重大投資項目落地，積極加大新興市場國家和區域投資力度，探索在對外投資中助力推動人民幣國際化，服務國家發展大局。公開市場投資著力優化策略結構和布局，聚焦重點領域加大自營投資力度，不斷提升投資管理效能。非公開市場投資大力拓展行業企業、同業機構等各類合作伙伴，積極搭建合作框架和平台，穩步加大共同投資和直接投資力度，不斷增強對外投資合作的主動權和影響力。

*匯金要扎實做好金融「五篇大文章」*

　　張青松又稱，要把中央匯金公司建設成為中國特色鮮明、戰略作用突出、專業優勢明顯的中央級國有金融資本受托管理機構。以公司治理為抓手，充分發揮績效評價「指揮棒」作用，引導控參股機構聚焦主責主業，優化資源配置，創新服務模式，精準發力支持國家重大戰略，持續加大對實體經濟重點領域、薄弱環節的支持力度，扎實做好金融「五篇大文章」。進一步發揮中投公司系統多元業態優勢，完善協同工作機制。

　　持續深化改革，激發內生動力，優化股權管理體系，加強專業化建設，實現有效管理與支持賦能相統一。推動控參股機構完善治理，優化布局，增強核心功能，提升核心競爭力。強化國有金融資本穿透式監測，發揮好派出董事前哨作用，積極運用數字化手段，做到風險早識別、早預警、早發現、早處置。
《經濟通通訊社13日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區